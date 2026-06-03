Todo está escrito

Desde hoy mismo en punto de las 12 hrs. Con un segundo inicio un periodo legal y obligatorio de veda electoral en donde los aspirantes a la Diputacion local tienen que guardar silencio y ya no mas presentaciones públicas.

La ley estatal electoral vigente les otorgó a todos los partidos políticos en igualdad de condiciones las mismas reglas, tiempos y espaxios6oars el Desarrollo de sus campañas políticas dirigidas a la población y dieran la mejor de sus caras para poder estar en el animo de la población.

Ahora si, so basta esperar que la ciudadanía haya logrado captar la idea, mensakes y presencia de todos los actores y de entre ellos escoger a quien les convenció y emitir su sufragio.

La moneda esta en el aire y aunque podemos decir que la balanzs esta mas qué inclinada, nadie, absolutamente nadie puede darlo por sentado, me refiero al tan cacaraqueado "triunfo contundente".

Recordemos hace no muchos años a una wue su sola presencia causaba furor entre l población, la encuestas muy pero muy por encima de todos.

Su cierre de los mas concurridos en las últimas décadas y que paso?, las traiciones, el Hambre de dinero, las dobles caras, perp6 slbre6 todo la traición de sus mismos "compañeros" la llevo a una de las peores derrotas de las ultimas décadas.

Partiendo de ese contexto aunque hay indicios que merecen respeto pero sobre todo mesura a la hora de emitir triunfos anticipados.

SEGURIDAD GARANTIZADA

Garantía de eficiencia y puntualidad es lo que el Gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas ofreció para la jornada electoral de estw próximo domingo 7 de Junio : Comicios Seguros.

Para ello el jefe de la Comuna coahuilense dispuso de todos, absolutamente todos los policías estuvieran vigilando para que todo transcurra en completa calma.

Notarios Públicos para dar Fe de algún hecho trascendental, entre otros diferentes tipos de respuesta inmediata.

Jiménez Salinas destacó que pese a algunos tonos poco amenos de algunos candidatos que buscan polemizar esta fiesta electoral, durante el Período de campaña transcurrió de forma mas que tranquila.

VA ESTADOS UNIDOS POR GOBERNADORES DE. MORENA

EU pone en la mira a dos gobernadores más; investiga a Alfonso Durazo y Américo Villarreal, según Los Angeles Times

El gobierno de Estados Unidos, que encabeza el presidente republicano Donald Trump, estaría investigando a los morenistas Alfonso Durazo y Américo Villarreal, gobernadores en funciones de los estados de Sonora y Tamaulipas, respectivamente, dijeron varias fuentes al diario estadounidense Los Angeles Times.

Esta supuesta indagatoria se encuentra en el marco de las acusaciones del Departamento de Justicia contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el también morenista Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos con el Cártel del Pacífico. Este señalamiento representa la primera acusación de Estados Unidos en contra de un gobernador mexicano en funciones.

El diario estadounidense afirmó que Alfonso Durazo y Américo Villarreal fueron despojados de sus visados estadounidenses, en el marco de las investigaciones penales en su contra. Ambos gobernadores son aliados conocidos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha criticado las investigaciones que apuntan contra gobernantes mexicanos.

"Esta medida contra funcionarios públicos en ejercicio amenaza con socavar al partido gobernante de México —que llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción— y con tensar aún más las ya tensas relaciones entre ambos países", señaló Los Angeles Times.

En abril pasado, recordó el diario, el Departamento de Justicia acusó a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios, exfuncionarios y mandos, entre ellos el senador Enrique Inzunza, de colaborar con el Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos "a cambio de millones de dólares en sobornos y de ayuda para ganar las elecciones".