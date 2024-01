Todo le duele

Quien de plano dicen que hasta lo que no come le hace daño, es más le da "chorrillo" es al joven profesor José Cerda quien de plano deja en evidencia que de su padre solo heredó el apellido.

Y es que aseguran que así como en su momento trato de hacerlo la vida imposible a la ex dirigente del PRI en Ciudad Frontera o sea a la hoy candidata a Diputada Federal Patricia Cardona, hoy hace lo mismo con el dirigente del tricolor en la rielera ciudad Gerardo Oyervides.

Gente que dice le sabe, aseguran que el empleado de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Social anda de cizañoso en contra del líder tricolor a quien intenta ponerle en contra a las coordinadoras de ese programa a quien por cierto trata como si fueran de su propiedad.

Son varios ya los personajes políticos que se quejan de la intromisión de este muchacho que insisto le faltan aquellas tablas y colmillo que su padre siempre, pero siempre demostró aún y con la marea en contra su papá el Profe Cerda siempre tuvo mano para poder sortear los problemas y no estar mal con nadie, pues haga de cuenta que así su hijo.....pero al revés

ENTRE MOTOS

Aunque desde el mismo dia de que fue nombrada como Secretaria de Turismo en Coahuila la guapa Cristina Amezcua fue enviada a Monclova para representar al Gobernador Manolo Jiménez Salinas en un evento navideño antier fue su primer evento de esos llamados magnos.

La güerita Monclovense en Parras de la Fuente en dónde atestiguó la llamada bendición de cascos que reciben cientos y cientos de motociclistas que se congregan aquel Pueblo Mágico que resulta totalmente abarrotado con la presencia de los conductores de esos llamados caballos de Acero.

PORROS MORENISTAS

Porros que nada tienen que ver con la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) hacen "protesta" afuera de la máxima casa de estudios esta entidad.

A unos días de llevarse a cabo la elección del nuevo rector de la UA de C un grupo de jóvenes identificados como.simpatizantes, (reconocieron ellos mismos) de MORENA llegaron hasta las afueras de rectoría e "indignados" protestaban por el proceso interno de esa Universidad entre otras cosas, que no solo carecían de fundamento si no también de dirección y objetivos concretos.

Todo esto se da a unos días de que Octavio Pimentel asuma las riendas de la Universidad.

Fue un grupo de verdaderos estudiantes de la UAde C quienes prácticamente echarán en corrida a los falsos estudiantes quienes pretendían a toda costa desestabilizar los procesos internos de esa casa de estudios.

Mientras eso sucede el candidato de Unidad y virtual rector de la UAdeC Octavio Pimentel sigue haciendo amarres dentro de la casa de estudios y recibiendo un evidente apoyo por parte de catedráticos, personal docente y alumnos.