Tristes noticias

Sin duda alguna el inicio del año no ha traído así que digamos noticias buenas pues se dan a conocer el deceso de personas que de alguna forma contribuyeron en el desarrollo de.la ciudad, de la región y de Coahuila misma.

Ayer muy temprano se dió a conocer la muerte de un excelente comunicador con base en la región Carbonífera pero que el alcance de sus atinados comentarios llegaban a todo lo largo y ancho de la entidad.

Nos referimos a mi amigo Efrain Ramón reportero de esa región considerado como uno de los pioneros en esta materia o formativa en la radio donde sentó precedentes por sus primicias y si hábil forma de comunicar e interactuar con un público que le reconoce su trayectoria profesional, descanse en Paz.

Más tarde mi amigo Benigno Gil de los Santos me llamo para informarme del deceso de nuestro amigo Maurilio Moreno a quien su padre Don Maurilio no solo heredó su apellido si no también el apodo: "La Mula".

Maurilio fue un connotado sindicalista de la sección 147 dónde tuvo diversos cargos entre ellos el de vocero oficial de ese gremio minero.

Fue también encargado de relaciones políticas de ese sindicato y posteriormente fue designado por esa agrupación minera como candidato a regidor priísta puestos que ocupo durante tres años en la presidencia Municipal de Monclova.

Ahí en el ayuntamiento Monclovense fue encargado de la cartera de Seguridad Pública desde donde metía las manos y me consta para apoyar siempre a la gente, en especial a la "razita de bronce".

Activista político desde siempre ayer Maurilio Moreno se despidió de este mundo después de una cirugía a corazón abierto la cual no va resistió y se fue de este mundo, descansen en Paz ambos personajes.

"SI PROTESTO"

Fue a primera hora del día uno de 2024 cuando los nuevos diputados de Coahuila tomaron forma y legal posesión de sus curules desde donde tratarán, al menos, de cumplir a cabalidad las promesas que hicieron ante la población que voto por ellos y los llevo hasta el Palacio Legislativo de Coss.

De los mandos que serán los responsables de esta Legislatura, como dijeron los Cadetes de Linares en su popular canción: "Aquí no hay novedad" y tal y como se había dicho con antelación es la guapa diputada Luz Elena Morales la Presidenta de la mesa directiva mientras que Carlos Robles Lastenau será quien pastoree la fracción legisltiva priísta que es la Mayoría en esta Legislatura.

Fue el propio Gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Miguel Mery Ayup quienes acudieron a testificar la instalación de la nueva Legislatura que entra en funciones.

De la región centro de Coahuila serán tres los representantes que tendremos en las curules del Palacio Legislativo de Coss, Lupita Oyervides, Edith Hernández y Alfredo Paredes.

Del los tres la que más experiencia tiene, y sería formidable que los otros dos se acerquen a ella, es Lupita Oyervides quien no solo como legisladora Local, si no como Diputada Federal tiene ya un colmillo muy, pero muy afilado

MOSTRO YA INTERES

Aunque de todos era más que sabido que sus intenciones era repetir en su cargo, pero supo guardar las formas desde ayer el alcalde de Monclova Mario Davila Delgado ya dejó en claro que sí tiene intenciones de buscar la re elección, aunque fue de nuevo prudente y dice estar listo para los tiempos idóneos para ello

El médico pediatra tiene frente a el un nuevo reto pues sabe que solo con su partido el PAN no podrá sacar adelante una elección, por lo que ahora le tocará sentarse y negociar con los tricolores para la repartición del queso y poder así tener así una sana relación y llegar a ganar sin problema alguno.

Y es que las en este tema me aseguran que los priistas si van a trabajar en favor de este proyecto en coalición, perooo también hay muchos que dicen que también quieren ser parte de este mismo plan, y no quieren quedarse fuera de este ambicioso proyecto.

Sin duda el reto para el edil será poder planear una buena estrategias dónde incluir a los que actualmente están ya trabajando a su lado en la función público y en su proyecto político, pero a la postre incluir a otros muchos más que tendrá que sumar a los trabajos políticos pero ahora con la promesa de incluirlos en la función pública...he ahí el detalle de los complicado que podría ser este tipo de negociaciones.