5 MINUTOS DE GRILLA.

DE LOS PARTIDOS COALIGADOS, ACCION NACIONAL, lleva mano para que uno de ese partido encabece la fórmula, para la diputación local que tiene como cabecera a Monclova.

PUES HOY DIA, SON GOBIERNO y con el trabajo realizado por la actual administración panista, sería lo más lógico, pues tendrían más posibilidades de ganar, ya que el PAN tienen cuadros con buen perfil.

NOMBRE, NOMBRES, diría el MAZAPAN, pues aquí están, Agustín Ramos, aunque no aprueba la coalición, Carlos Herrera, quien en compañía del BOMBOCHAS ya recorre las colonias y por supuesto, Elisa Maldonado, por aquello de la equidad de género.

CON LA REDISTRITACION, EL MUNICIPIO DE MONCLOVA, quedo solo con un distrito, por lo que propietario y suplente serán originarios de esta tierra, aunque de cualquier partido de los coaligados, quienes se repartirán el pastel como más les convenga, yo, como veo y escucho doy.

HASTA LA PROXIMA.