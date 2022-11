5 MINUTOS DE GRILLA.

LA DANZA DE LOS MILLONES.

LOS ATRACOS SE DEBEN CASTIGAR, los millones de pesos desaparecidos de las pensiones de los maestros y de la burocracia estatal, es un robo, aquí y en china, delito que debe ser castigado, pero sobre recuperar lo robado.

LO QUE SUFRIERON ESTOS COAHUILENSES, es un delito Y lo deben pagar los ladrones, pues hay responsables con nombre y apellido. NADIE EN SU SANO JUICIO, puede pasar por alto el robo de sus ahorros, producto de su esfuerzo durante su etapa laboral, para disfrutarlo al momento de pensionarse.

PARA LOS RESPONSABLES, NO DEBE HABER PERDON, MUCHO MENOS OLVIDO, los ladrones de cuello blanco, deben responder, no importa que sean políticos encumbrados, este robo no debe quedar en la impunidad.

P.D. LOS OFENDIDOS ESPERAN QUE CON LA ALTERNANCIA LLEGUE LA JUSTICIA.

