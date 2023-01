5 MINUTOS DE GRILLA.

PAR QUE NO ME DIGAN, QUE NO ME CUENTEN PORQUE A LO MEJOR ME MIENTEN, el pasado miércoles, atendí una invitación para un evento político, en un elegante salón del norte de nuestra ciudad.

DONDE EL TIGRE COAHULENSE, reunió a varios cientos de personas entre los que se encontraban ex priistas, ex panistas, militantes de MORENA y hasta miembros de la estructura de ese partido, como la presidente del consejo político estatal y varios regidores del partido guinda.

CIENTOS DE PERSONAS ABARROTARON EL SALON, para escuchar la frase de combate, fuera el ¡MOREIRATO!, las porras de GOBERNADOR, GOBERNADOR, del respetable le pusieron sabor ambiente EN EL PRESIDIUN, DIPUTADOS FEDERALES DEL P T, y representantes del comité nacional del partido del trabajo, destaco el ex panista ARIEL VENEGAS, con su intervención, donde manifestó ser el autor de la denuncia sobre la corrupción de ex funcionarios municipales de su anterior partido. Hasta la próxima.