5 MINUTOS DE GRILLA.

EL GOBIERNO DEL ESTADO, le gira instrucciones a la secretaria de educación pública, para que al momento de las inscripciones escolares, les exijan a los padres actas de nacimiento recientes. ESTO ES UN ROBO QUE AFECTA A LAS FAMILIAS, pues las actas no tienen vigencia y en consecuencia no tienen caducidad, afectando la economía familiar, AL MOMENTO DE LAS INSCRIPCIONES, en todas las escuelas públicas exigen el documento que expide el registro civil, pero tiene que ser el de color verde, como si el color le diera legitimidad. EN 60 DIAS APROXIMADAMENTE, iniciaran las inscripciones escolares y los padres a gastar dinero en actas que no son necesarias, pero al gobierno le urge dinero, PUES ES EL LLAMADO AÑO DE HIDALGO. HASTA LA PROXIMA.