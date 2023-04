5 MINUTOS DE GRILLA.

EN LA PROXIMA ELECCION, EL VOTO COSTARA MAS CARO, pues son otras circunstancias, ya que hoy enfrentan el hartazgo y una verdadera oposición.



QUIENES POR LA ESPLENDIDA JODIDEZ aceptaban 200 paupérrimos pesos, tienen la oportunidad de exigir una cantidad superior por su voto, pues no deben desaprovechar la oportunidad, ante la amenaza que pende sobre los corruptos de llevarlos al fresco bote.

HABRA DINERO PARA COMPRAR VOLUNTADES, lo que les cueste tendrán que pagar, es tiempo que la raza exija un pago superior que pagaran, por no enfrentar a la justicia, por eso, harán hasta lo imposible para que llegue uno de los mismos quien les cubrirá las espaldas.

LOS ACOSTUMBRADOS 200 PESOS, no deben aceptarlos, sin votos no hay triunfo, esta, es la oportunidad de vender, bien vendida su dignidad. NO SE DEJEN.

HASTA LA PROXIMA.