EL TIEMPO NO SE DETIENE.

EL TIEMPO, es una magnitud física que mide la duración o separación de acontecimientos, se conoce como tiempo, la duración de las cosas sujetas o cambio que determinan las época, periodos, horas, días, semanas, años, etc.

ESTAMOS POR TERMINAR UN AÑO, que nos trajo una pandemia, que nos llevó a vivir hechos inéditos que nos dejó a todos una huella imborrable. EL TIEMPO, SIGUE SU MARCHA INTERMINABLE, PUES NUNCA SE DETIENE, en poco menos de una quincena, la ilusión se terminara, y la desbandada no habrá quien la detenga.

QUEDA LO QUE RESTA DEL AÑO, para ver el rumbo que toma el legítimo anhelo de muchos coahuilenses, recordemos que la ley establece que los funcionarios deben renunciar 6 meses antes de la elección, sino la hay, se acabó el encanto. P.D.

EN ENERO, VARIOS, SERAN VISTOS POR LA ORILLA DE LA CARRETERA 30, POR EL RUMBO DEL EJIDO LA CRUZ, PATIANDO UN BOTE Y SACANDOLE LA LENGUA A LOS CARROS.

HASTA LA PROXIMA