FUERA DE CONTRATO

La campaña de vacunación a niños de cinco a once años de edad debe soltarse, que se aplique en clínicas y hospitales, de ser posible hasta en plazas públicas a efecto de avanzar, evitar aglomeraciones, desesperación y enfados, tomando en cuenta que los infantes son inquietos por naturaleza.

Carlos Garza Bernal, vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que la experiencia es clara, cuando se inició el programa de vacunación controlado por los Servidores de la Nación, la gente se quejó por los tumultos, la falta de organización que los obligaba a permanecer hasta cinco horas en espera.

Incluso esa fue la razón principal por la cual se registraba un fuerte rezago, la gente se alejó al recordar que tenían que permanecer prácticamente toda la mañana, por que los módulos se encontraban en un solo lugar, mientras clínicas y hospitales contaban con infraestructura pero no se les tomaba en cuenta.

"Que se apliquen y analicen la historia no miente, los resultados de politizar la campaña de vacunación son claros, eso no debe ocurrir con los infantes, se tienen que dar condiciones para agilizar el proceso, es la manera de cumplir con el plan de proteger al cien por ciento de la niñez" señaló.

Del lado de la 288, un buen número de trabajadores se acercó la pregunta obligada fue cual es la situación laboral de Oliverio López Ramos, pero la respuesta es la misma nadie conoce nada, solo que al levantarle el permiso pidió sus días de vacaciones, pero ya concluyó el plazo.

Los de Coquizadora dicen que no lo han visto pero se les olvida que permuto al Alto Horno, al área de mantenimiento, aprovechó la salida de su hermano y un día antes de que saliera logró la permuta, pero tampoco en ese departamento se encuentra laborando y la pregunta sigue en el aire.

Otros dicen que a lo mejor se perdió por aquello de que tienen más de 20 años sin ingresar a laborar no se descarta que no conozca el camino es más ni la forma de checar por aquello de que cuando salió a su primera comisión todavía checaban tarjeta, no conoce el sistema electrónico.

No hay duda que en el transcurso de la próxima semana tiene que salir a relucir el estado laboral de Oliverio, total fue figura sindical por lo tanto debe entender, fueron décadas de saltar de un puesto a otro, eso a los trabajadores no se les olvida, mientas tanto la Borrada sigue calentando el brazo.

Del lado social, siguen los comentarios en torno al problema que se presenta en los módulos del Repuve, en donde no ha sido posible encontrar salida a la serie de obstáculos que impiden avanzar como corresponde, de acuerdo al fuerte universo de unidades chuecas que circulan en la región.

En este sentido el dirigente de la UCD Nacional Armando García Grimaldo, insiste que aún hay tiempo para hacer a un lado las deficiencias y poner manos a la obra, aumentar los carriles y con ello que crezca el número de unidades regularizadas, de lo contrario eso no va a funcionar.

"Será una lástima que el regalo del Presidente López Obrador, no llegue a todos, los dos mil 500 pesos del costo de la regularización es un precio bajo, al igual que el de Finanzas del Estado, pero como se encuentra todo no se podrá cumplir con el plan inicial de acabar con ese problema social" señaló.

Y tiene razón, Armando, incluso eso se ha prestado para estafas, la gente desesperada va con quien le ofrece manejar su documentación como se dio a conocer la semana pasada, documentación falsa y es difícil que los afectados recuperen los 2 mil 500 pesos que pagaron, así de ese tamaño la cosa.

Nos leemos mañana..