FUERA DE CONTRATO

Para conseguir la liberación de su liquidación, un grupo de ex trabajadores de la planta Dos de Altos Hornos de México, arribó a la sede de la Sección 288 en donde de manera improvisada de reunieron con el dirigente Ismael Leija Escalante, a quien le solicitaron intervenir y agilizar el pago.

Los ex trabajadores de AHMSA fueron encabezados por Carlos Briones quien dijo que en mayo del año pasado causaron baja por retiro voluntario y aunque firmaron convenio para recibir su liquidación hasta en un año, es fecha que no se les cumple, lo que ha ocasionado malestar.

Por su parte del dirigente del Sindicato Nacional Democrático Minero Ismael Leija Escalante, respondió a los ex trabajadores al decir que siguen en platicas con la empresa, pero lamentablemente las condiciones financieras que presentan es lo que ocasiona el retraso del pago.

"Claro que me preocupan esos ex compañeros pero también me preocupa los trabajadores en activo, AHMSA presenta serios problemas financieros, lo que queremos es que sigua operando, no hemos dejado solos a quienes piden su liquidación por cierto tienen derecho a pedir lo que les corresponde" apuntó.

En otro tema, pese a los intentos de autoridades por detener el robo de cable de la líneas de Teléfonos de México, no ha sido posible, el pasado fin de semana más de 500 usuarios de la colonia las Flores y otras quedaron incomunicados, delincuentes se robaron una red, afectando el servicio, dijo Luis Hernández de León.

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Teléfonos de México, señaló que hace días se reunieron con jefes policiacos en donde se analizó el tema del robo de cable, se vio interés por encontrar solución, pero no ha sido posible ubicar a los responsables y sigue el daño.

Incluso destacó que en el caso de la colonia las Flores, donde de manera constante cometen el delito, se tomó la decisión de hacer subterránea la red, la central se selló con soldadura en un intento por terminar con el problema, pero los ladrones modificaron su ruta y se fueron a otra.

"Saben cómo trabajar, también se conoce que operan por las noches, aquí los vecinos tienen algo que aportar, cuando detecten gente extraña arriba de los postes, de inmediato denunciar, es la manera en que será posible terminar con ese serio problema que afecta miles de usuarios" indicó.

Por otro lado, la industria de la transformación no contempla aplicar paros técnicos este fin de año, incluso actualmente en cuando cuatro hay contratación de personal, dijo el dirigente de la Federación Monclova de la CTM, Jorge Carlos Mata López, al señalar que por el momento se trabaja de manera ordinaria.

Dijo que los paros técnicos se programan en la industria automotriz, las armadoras tienen que hacer reingeniería para la fabricación de los nuevos modelos, el resto de la cadena productiva que incluye la industria de la transformación se espera que sigan operando de manera normal.

Mata López, señaló que los pronósticos económicos que se esperan para el próximo año en Estados Unidos no impactarán de manera negativa en empresas exportadoras de carros de ferrocarril por el contrario podría aumentar al doble la producción de esas unidades ferroviarias.

"Son pronósticos que existen pero en realidad no impactaran de manera negativa, tenemos confianza en que se mantenga la actividad normal, que la recesión no impactará de manera negativa en las empresas exportadoras, al menos en las dos fabricantes de carros de ferrocarril que operan en la región" apuntó

Nos leemos mañana..