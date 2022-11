FUERA DE CONTRATO

Desde las seis de la mañana y hasta las once de la noche, más de tres mil trabajadores de la planta Uno de Altos Hornos de México participarán en elecciones para designar la Comisión Revisadora del Contrato Colectivo de Trabajo, además a quienes serán los integrantes del Comité de Huelga.

Carlos Garza Bernal, vocero de la Sección 147 dijo que el proceso electoral será mediante el sistema de voto secreto y a puerta de factoría, es decir la toma de decisión estará en manos de los trabajadores, ellos serán los que elijan a sus 15 comisionados que previamente hicieron su campaña de proselitismo.

Aclaró que en el caso de los trabajadores asignados en la planta Dos, ellos también van a participar, tienen que desplazarse a la planta Uno y en la puerta por donde entraban antes de su reubicación podrán votar, ellos de manera personal decidirán la manera de desplazarse para cumplir.

"Puede ser que los aspirantes se ponen de acuerdo y ellos trasladar a sus compañeros con la promesa de que votarán por el, ya es cuestión de cada uno de ellos, lo que interesa es que participen, que cumplan con fomentar la democracia mediante este proceso, los nombres de los ganadores se conocerán ya entrada la madrugada del miércoles" señaló.

Por el lado de la 288, la crisis pega fuerte a los obreros de AHMSA dos, una prueba es el aumento del 60 por ciento en solicitudes de préstamo personal, los obreros se hacen fuertes con esa prestación, el argumento principal es que no completan para cubrir los gastos familiares.

En este sentido Francisco Rios Treviño, Secretario General de la organización sindical, dijo que la empresa cumple con autorizar la prestación, aunque en ocasiones es un poco lento, se revisa el saldo que presenta el trabajador, de esa manera apoyar a todos con la autorización, dijo.

Señaló que hay dos aspectos que obligan a los obreros a pedir el préstamo, primero el regreso a clase presencial origina una serie de gastos extraordinarios, segundo hay quienes piden para cubrir los pagos por regularizar sus unidades extranjeras, otros para pagar deudas del hogar.

"Lo cierto de todo que la crisis pega y fuerte, no hay semana que los precios no se incrementan, sobre todo los productos de la canasta básica, esos se van a la alza de manera constante, la verdad que la situación es muy pesada, no se alcanza para todo, por ello el incremento de solicitudes para préstamos" indicó.

En otro comentario, la dirigente de la UCDAC Elsa Guadalupe García de Hoyos, confirmo la caída de uno de los encargados del Modulo del Repuve en Castaños un tal Rolando, acusado por actos de corrupción, tenía la costumbre de exigir hasta siete mil pesos para regularizar las unidades.

Recordó que al conocer la serie de denuncias, tuvo que hacer pública la denuncia, no había días que no se presentaran quejas, lo peor eso se lo hacía a personas de ranchos y ejidos, a quienes obligaba a endeudarse, les cambiaba la cita hasta el día que le entregaran la cantidad que pedía.

"Pobres campesinos, ya estaban cansados de esa actuación, lo mismo ocurría con gente de otras ciudades, no le interesaba que con esfuerzos y sacrificios lograban pagar a hacienda y al estado, el solo quería lo suyo a pesar de que es gratuito, por esa razón es bueno aclarar las cosas, en cierta forma se hizo justicia" apuntó

La dirigente de esa organización, aclaró que seguirá atendiendo a todas las personas que tengan quejas por la mala actuación de los encargados del Repuve, cuando haya denuncias o quejas las hará llegar a quien corresponda y que como en esta caso se tomen medidas, se proceda contra los responsables, advirtió.

Nos leemos mañana..