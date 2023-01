FUERA DE CONTRATO

Por segunda ocasión en el bimestre la línea transportista Sesa suspendió el servicio de transporte a obreros de las dos plantas de Altos Hornos de México, acción que afectó cientos de trabajadores que viven en diversos municipios de la región, además se incluye las rutas de Castaños y las urbanas de Monclova.

Aunque no hubo información oficial se conoció que a la salida del turno de tercera los obreros que viajan en esas unidades se sorprendieron al conocer que no se contaba con unidades y estaban desesperados para trasladarse a los municipios de la región representa gasto extra y perdida de tiempo.

En el caso de los obreros de San Buenaventura desde la madrugada se les informó la medida que tomó la línea transportista, y se organizaron para trasladarse, otros llegaron tarde porque el servicio de transporte Hermes es lento, pero de cualquier manera lograron entrar.

Se supo que la suspensión del servicio podría abarcar los tres turnos del sábado, al menos que haya acuerdo entre Sesa y AHMSA para reanudar el servicio, medida que los trabajadores esperan ocurra, sobre todo los de Nadadores y San Buenaventura, que son los más retirados.

No hay duda que las cosas se complican para la acerera, y no se alcanza a observar la luz al final del túnel, y resulta de mal gusto la postura que toman trabajadores que ven la tempestad y no se hincan, la situación que afecta a la empresa abarca el resto de sus filiales en Coahuila, Chihuahua e Hidalgo.

Porque ese comentario muchas veces dicen que si el sindicato minero estuviera al frente del CCT otra cosa fuera, pero se les olvida que en Durango, Cerro del Mercado y en Hidalgo, el titular del documento es el senador y pasa exactamente lo mismo es decir las mismas condiciones.

Lo correcto en estos tiempos de crisis es que permanezca la unidad total, confiar, confiar y confiar que la empresa podrá superar las adversidades y que pronto regrese la actividad normal para beneficio de los trabajadores y sociedad en general no se vale hacer leña del árbol caído.

Cuestión de recordar que gracias a AHMSA cientos de hijos de trabajadores se convirtieron en profesionistas, otros trabajan en la propia empresa y otros siguen en lista de espera, bajo ese escenario hay que actuar con prudencia, y esperar el milagro de que la empresa vuelva a resurgir, así de fácil y sencillo.

Por el lado de Teksid, empleados de confianza escriben para quejarse de la situación que presenta, crecen los comentarios en el sentido de que para marzo, cuando menos unos 500 causarán baja, sobre todo los de 50 o más años de edad, los nuevos dueños quieren gente joven en su plantilla laboral.

Dicen que en todos los departamento hay tristeza por el futuro que les depara, no será fácil encontrar otro empleo, al menos que salgan de la ciudad y busquen oportunidad en plantas similares a Teksid, tanto en Ramos Arizpe como en Monterrey, es la única opción que tienen de ser contratados.

Otro tema es en el aspecto de liquidación, según dicen solamente van a pagarles el 60 o 70 por ciento de sus derechos, que no pueden decir que no ni tampoco proceder de manera legal, porque entonces de manera automática pasan a la lista negra que se maneja entre empresarios.

La verdad muy pesado el ambiente para ese segmento de trabajadores, es cuestión de esperar que llegue marzo para estar en condiciones de conocer el plan de la empresa, pero de que se esperan noticias nada agradables de eso no hay la menor duda, cuestión de esperar para ver y escribir.

Nos leemos mañana..