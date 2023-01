FUERA DE CONTRATO

Es falsa la versión en el sentido de que Altos Hornos de México contemple recorte masivo de personal de sindicalizados, esas versiones lejos de abonar para tranquilizar el ambiente laboral y sindical, causan desanimo y no se vale que opinen sin conocimiento de causa, dijo Ismael Leija Escalante.

"No se vale opinar si no hay nada oficial, por parte de la dirigencia sindical no tenemos nada al respecto, hacer declaraciones sin nada oficial, desanima a los trabajadores, sus familias y sociedad en general, queremos que la tranquilidad regrese y a eso le apostamos" señaló el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Cuestionado sobre versiones en el sentido de que AHMS contempla recorte de personal que incluye a empleados de confianza, señaló que como dirigente habla por los sindicalizados y reiteró que la empresa no ha notificado nada a la dirigencia sindical por lo tanto todos son rumores.

"Hay gente que habla, que opina, pero eso lejos de beneficiar a la base trabajadora los llena de temor, no solo a ellos también sus familias, no es correcto que aprovechen cualquier espacio para llamar la atención, lo que se necesita es tranquilidad y esperar los buenos tiempos" apuntó.

Por otro lado, de acuerdo a información sindical, solo un reducido número de obreros se niegan desplazarse por su cuenta a la planta Uno de Altos Hornos de México, la mayoría busca opciones para no dejar de acudir y cumplir con su jornada, dijo el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, señaló que son entre cuatro y cinco los trabajadores que se rehúsan desplazarse, otros se ponen de acuerdo, entre ellos pagan taxi, otros se ayudan con el gasto de gasolina, por esa razón es poco el ausentismo que se presenta por la suspensión del servicio de transporte.

"No se puede negar hay compañeros que prefieren no acudir a trabajar, hay que recordar que el servicio de transporte se suspendió de los municipios de Nadadores, San Buenaventura, Ocho de Enero, Frontera y Castaños, además la corrida local de Estancias" enfatizó.

Indicó que ante este problema, la empresa permite que lleguen tarde o bien hagan cambio de turno, mientras se reanuda el servicio, que desconocen la causas por la cual la línea Sesa dejó de ofrecer, además sin avisar para que los trabajadores tuvieran opciones para trasladarse.

Ya por la tarde, al salir del turno de primera un grupo de trabajadores de AHMSA dos arribaron a la sede sindical fueron en busca de información sobre los diversos comentarios de que se contempla recorte de personal, Leija los atendió y les pidió calma, les aclaró que es falso.

Incluso que tiene información en el sentido de que habrá inyección de dinero, fustigó la posición de personas que sin conocimiento hacen todo tipo de comentarios alarmando a la base trabajadora, les dijo que estén tranquilos, que el tiene otro tipo de información sobre el futuro de AHMSA.

Los trabajadores llegaron de manera sorpresiva y un dato importante es que la confusión surge porque no se aclaran los falsos comentarios, dejan correr la cosa y eso provocó que los obreros salieran en busca de información real, verídica y cierta, incluso se retiraron tranquilos

Es buena la postura de Leija, que lejos de hacerse a un lado llegó al recinto sindical, platico con los obreros, por supuesto que eso relaja el ambiente, tomando en cuenta que ellos serán portadores de la información y se convertirá en tema obligado en la planta dos de AHMSA y pegará en la Uno, de eso no hay duda.

Nos leemos mañana-

