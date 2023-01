FUERA DE CONTRATO

Es bueno aclarar que el estado de paralización que registra la planta Uno de Altos Hornos de México, no detendrá la negociación de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, para marzo se tendrá el ofrecimiento de la parte patronal e informar a la base trabajadora, dijo el vocero del CEN del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Gerardo Flores Escobedo, apuntó que lo mismo va a ocurrir con la negociación de la 288 eso en mes de mayo, las dos revisiones contra actuales serán igual al mismo procedimiento que se aplica cada año, para eso hay comisionados que serán los encargados de representar a los trabajadores en la mesa de negociación.

"Faltan dos meses para que concluya la revisión en la 147, para entonces estamos confiados de que la empresa tendrá una posición diferente, que ya se haya reactivado la producción, proceso que será gradual, pero lo que importa es levante el vuelo para beneficio de la economía" enfatizó.

El directivo sindical, destacó la importancia de que la base trabajadora conozca que nada detendrá la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo en caso de tener dudas, acercarse a la dirigencia sindical o a los comisionados que se encuentran en su función de tiempo completo preparando la negociación.

Por otro lado, el Sistema Inter Municipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) aplica sanciones a usuarios de entre 500 a mil pesos por negarse al cambio de medidor, regar anquetas, por no pagar a tiempo y por tomas clandestinas, al menos eso ha ocurrido entre trabajadores de la planta Uno de Altos Hornos de México, dijo el vocero de la Sección 147.

Carlos Garza Bernal, señaló que de manera cotidiana atienden a trabajadores que con recibo en mano piden respaldo de la dirigencia sindical, que ante la dependencia negocia acuerdos aunque en ocasiones se ponen medios negados, sobre todo cuando la multa es por regar las calles y desperdicio de agua.

Esto último ocurre en razón de que los vecinos se quejan ante SIMAS que envía inspectores y al detectar que la denuncia es cierta proceden a levantar el acta que después se convierte en sanción, de acuerdo a la violación al SIMAS es el monto de la sanción que se aplica, aclaró el directivo sindical.

Otra queja es cuando se cambia el medidor, si el usuario se niega se le aplica la multa, también ocurre al tener nuevo medidor el consumo se eleva y la facturación es más elevada, pero es cuando se debe de actuar con prudencia en el consumo porque el medidor esta funcionado.

Por el rumbo de la 288, para el vocero sindical Teodoro Fuentes Amador, con el anuncio de la entrega del ahorro aportada por trabajadores, relajó el ambiente sindical, ahora esperar que el lunes se deposite de acuerdo al compromiso hecho por el propio presidente de la empresa Alonso Ancira Elizondo.

Teo, ha demostrado que es un vocero que conoce lo que dice, y aunque es la primera ocasión que representa a la organización sindical, ante los medios y por consecuencia ante la sociedad ha actuado con prudencia al momento de manejar información por ello es bueno reconocer su labor.

Sin embargo como siempre ocurre, hay trabajadores que dicen era mejor esperar la próxima semana para recibir el cien por ciento, pero la entrega de las aportaciones fue por petición de obreros, ellos dijeron que nos regresen cuando menos lo que aportamos y se les cumplió su petición.

El problema será entre los trabajadores que en julio retiraron el medio ahorro, ellos serán los más afectados por la petición de sus compañeros, ahora no pueden decir que no están de acuerdo, es una decisión que se tomó por petición de un grupo de obreros así que no hay a quien responsabilizar, así de fácil.

Nos leemos mañana..