FUERA DE CONTRATO

Ismael Leija Escalante, se encuentra molesto, dice que ya es tiempo de que la empresa resuelva y defina fecha para entregar sus aportaciones por ahorro a todos los trabajadores de Altos Hornos de México, que hay desesperación y molestia entre la base por la falta de información.

"En repetidas ocasiones yo lo he dicho, entendemos la situación que presenta la empresa pero también es cierto necesitamos que entiendan la posición de los compañeros, no es fácil esperar sin aclarar el tiempo, creo que es tiempo oportuno de que AHMSA resuelva lo relativo a la entrega del ahorro" dijo.

Señaló que de acuerdo a la nueva programación el lunes por la mañana deposita una parte, al día siguiente en la mañana la otra parte que corresponde a las aportaciones de los trabajadores pero la inquietud es sobre su aportación, quieren sabe fecha y que sea real, por eso urge se aclaren las cosas.

Por esa razón al inicio de semana espera reunirse con directivos de la empresa a efecto de recibir información e inmediatamente informar a la base trabajadora que se mueve inquieta, quieren la parte que les corresponde por aportación de AHMSA, es la manera de tranquilizar el ambiente.

En otro tema, ayer en el arranque de campaña de Manolo Jiménez Salinas, hubo presencia de directivos sindicales, tanto del sindicato democrático como de la CTM de Frontera, los trabajadores de ambas organizaciones fueron representados por Ismael Leija Escalante y José David Galindo Montemayor.

También estuvieron presentes directivos de otras secciones sindicales que se encargaron de engordar la presencia de cientos e priistas que respondieron al llamado de acudir a la plaza del Magisterio en donde se celebró el evento de pre campaña de quien aspira convertirse en gobernador.

Los directivos sindicales coincidieron que la pre campaña es base para atraer la atención en este caso de los trabajadores que tendrán opción de conocer la propuesta política de los abanderados y tomar la mejor decisión, recordar que la seguridad es fundamental en la vida de las familias.

Reiteran que el aspirante priista, representa buena opción pero insisten es bueno que conozcan el plan de trabajo de cada aspirante y con ello seguir dentro del camino de la seguridad, diferente a otros estados, sobre todo los vecinos en donde la inseguridad se encuentra a todo lo que da.

Y ayer se comunicaron obreros de AHMSA dos, dicen que no todos van de acuerdo que se les deje de descontar el fondo de pro huelga y el préstamo, en cierta forma son trabajadores que ya no tienen hijos en edad escolar por lo tanto sus gastos son menores y sobre todo que administran bien el gasto.

"No todos queremos que nos retiren los descuentos, la mayoría tenemos planes de recibir el cien por ciento del fondo de pro huelga, en mi caso tengo una hija que concluye sus estudios de medicina, entonces los gastos fuertes serán en junio, por esa razón no me interesa que suspendan el descuento" apuntó.

Otros dicen que si van de acuerdo que tienen una serie de gastos esos son los del descuento por el medio chivo y mejor dicho pensión alimenticia y estaban saliendo en ceros, en cierta forma no completaban para sus gastos y con ese dinero cerca de mil pesos ya estarán en condiciones de hacer frente.

Total que hay diversas posiciones y se alcanza a observar que hay quienes le siguen atizando la leña al fuego, se insiste los más vulnerables son los muchachos esos a quienes les endulzan el oído con mentiras y engaños, ojala y alguien de los grupos empiecen campaña para orientarlos.

Nos leemos mañana..