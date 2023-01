FUERA DE CONTRATO

Muy lamentable la muerte del obrero Rodrigo Villalobos Carillo, que la semana pasada sufrió quemaduras mientras desempeñaba sus labores en la planta Coquizadora de la planta Uno de Altos Hornos de México, pese a todos los esfuerzos de la ciencia médica no fue posible rescatarlo de las garras de la muerte.

Fue poco después del mediodía de ayer cuando se conoció el fallecimiento del trabajador, de inmediato la directiva sindical se dio a la tarea de acompañar a los deudos y apoyarlos en todos los trámites para el traslado del cuerpo a Monclova y su velación donde lo dispusieron sus familiares.

Como se dio a conocer el obrero fue bañado en amoniaco, cuando una válvula se abrió, en el mismo lugar sus compañeros le prestaron las primeros auxilios mientras arribaban paramédicos que ordenaron su traslado a la clínica siete, después canalizado a Monterrey en donde finalmente murió.

Ojalá y por respeto a su memoria y de sus deudos, el accidente no se politice como muchas veces ocurre, una tragedia no puede utilizarse como arma política o de poder, no es moral, al contrario es inhumano, lo correcto es guardar un minuto de silencio y pedir a Dios lo tenga en su gloria, descanse en paz Rodrigo.

Y como esto tiene que continuar, Ante la sospecha de mal manejo del Fondo del Ahorro, la directiva sindical, exigió a Altos Hornos de México investigar quien o quienes desaparecieron los recursos propiedad de los trabajadores y proceder en consecuencia contra el o los responsables, exigió Fidencio de León Montalvo.

El Secretario General de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que par evita vuelva a repetirse esa práctica, solicitarán que el recurso se administre entre empresa y sindicato, que nadie pueda disponer de ese dinero y evitar vuelva a ocurrir lo del año pasado.

“Por principio vamos a pedir investiguen si se desvío el recursos, ubicar y proceder contra quien resulte responsable, no se puede quedar sin castigo una acción de ese tipo que afectó miles de trabajadores, que desde diciembre esperan la entrega del dinero aportado en el último año” indicó.

Ya identificados proceder a lo que es legal, es la manera de evitar que en el futuro vuelva a ocurrir una situación de esa naturaleza que tiene molestos a los trabajadores que en cierta forma solo exigen lo justo, lo que les corresponde por ser aportaciones semanales que durante el año hacen.

Por otro lado, trabajadores de la planta Uno de Altos Hornos de México que gozan del servicio de transporte no deben caer en el engaño, por lo tanto no hay necesidad de que paguen por trasladarse a su fuente de trabajo, en caso y no puedan desplazarse, su salario y prestaciones se encuentran a salvo, aclaró Carlos Garza Bernal.

El vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, recordó que por ser prestación contra actual es compromiso de la empresa cubrir el costo del transporte y en caso no pueda, tiene la obligación cubrir el cien por ciento de salario más resto de las prestaciones.

Lo anterior lo aclaró ante la postura de Sesa que hace quince días sin previo aviso suspendió el servicio, afectando cientos de trabajadores que no tuvieron condición de presentarse a trabajar, los que ese día laboraron el turno de primera no tenían manera de regresar a casa.

También aclaró que es riesgo desplazarse en una unidad no autorizada, en caso de falla mecánica o un improviso vial, no podrán llegar a trabajar, si se quedan y firman en donde no pudieron desplazarse la dirigencia sindical hará las gestiones correspondientes para que les paguen el salario y prestaciones.

Nos leemos mañana..