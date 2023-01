FUERA DE CONTRATO

Trámites burocráticos alargaron la entrega del cuerpo del obrero Rodrigo Villalobos Carillo, que perdió la vida pese a todos los intentos de la ciencia médica por rescatarlo de las garras de la muerte, fue más de un día de espera, incluso se comentó que llegaría entre seis y siete de la tarde de ayer.

Y en este sentido es bueno hacer una reflexión sobre el tema, ayer hubo personas que se quejaban porque AHMSA no dice nada, incluso que tampoco con lo relativo a las causas del accidente pero desconocen sobre el tema, quien debe rendir información es la Secretaria del Trabajo que practica la investigación.

Es la dependencia quien mediante boleta informativa tiene que informar, pero también son datos técnicos que solo empresa y Secretaría de Trabajo deben de manejar, incluso nunca en la historia de las empresas donde ocurre un accidente se entrega información, entonces son injustificados los comentarios.

Lo correcto es ser solidario con la familia del trabajador fallecido y no hacer comentarios de ningún tipo es inmoral el tratar de sacar ventaja con el accidente que le costó la vida a un trabajador, al menos AHMSA invierte millones de pesos en materia de seguridad pero así es la vida.

Por el lado de la 288 el Látigo Rios, dice que ellos también aprueban la petición de los obreros de AHMSA de conseguir se modifique el manejo del fondo del ahorro, incluso que sea bipartita, representantes de la empresa y de las secciones sindicales para evitar malos manejos.

Señala que los trabadores no quieren que en diciembre vuelva a ocurrir lo del mes pasado que no hubo dinero, también señala que como dirigencia sindical aprueban la propuesta de la base trabajadora que busca transparencia y honestidad en el manejo de esos recursos y evitar se les retrase la entrega.

"Queremos que ese dinero no se toque, que haya honestidad y transparencia en el manejo de los recursos de ese fondo, que en cierta forma se maneje con transparencia s la manera de evitar malos manejos y que a fin de año se presenten problemas para que trabajadores reciban su dinero" apuntó.

El directivo sindical, confió que pronto se tengan noticias relativas a la entrega del porcentaje que corresponde a la aportación empresarial, en eso se encuentra ocupada la dirigencia sindical, en tramitar el pago de ese recurso y espera que pronto haya noticias favorables.

En tema social, ocurrió lo que se había dicho en esta columna, hay personas defraudadas por una agencia que se encarga según ellos de regularizar, son cientos de personas que se dejaron llevar por falsas promesas, pagaron mil pesos y de repente nadie les contesta las llamadas.

Dicen que son los mismos que al inicio del proceso se instaló en el túnel, después en plazas públicas y por último mediante redes sociales, ahora los quejosos buscan recuperar su dinero pero no hay la manera, nadie conoce ni a los responsables ni localizan las supuestas oficinas.

Hace tiempo lo habíamos comentado, gente se dedicaba a engañar, desafortunadamente nadie actúo que esperaban las primeras denuncias y ahora que ya están se encuentran con la novedad de que no dejaron rastro y eso dificulta localizarlos, dicho de otra manera perdieron su dinero.

Son personas que no tienen moral, con el afán de ganar dinero fácil no le importa dañar a familias que para evitar hacer sus propios manejos caen en esas manos, pero ha final del día se dan cuenta del error que cometieron y ni modo no hay manera de recuperar los mil pesos que pagaron, lamentable pero cierto.

Nos leemos mañana..