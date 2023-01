FUERA DE CONTRATO

Al entrar del recinto de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero, se instaló un buzón en donde trabajadores podrán entregar propuestas y sugerencias que se incluyan dentro de la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo, dijo Carlos Garza Bernal.

El directivo expresó que es común que cada dos años se instale ese método de comunicación interno y se hace para que de esa forma los trabajadores participen en la negociación del Contrato, que entreguen propuestas que serán tomadas en cuenta por la comisión.

"Los compañeros deben estar seguros de que las propuestas y sugerencias en realidad se toman en cuenta, claro que deben ser acorde a las negociaciones, tomando en cuenta que hay quienes piden cosas que están por encima de la realidad, lo correcto es que apoyen para engordar la negociación" enfatizó.

Dijo que apenas se instaló y ya se colocaron unas diez propuestas, pero se espera que en el trascurso de los días aumente la cifra, para eso se necesita la respuesta de todos los trabajadores, sobre todo porque hay quienes piden o sugieren entonces es la oportunidad que tienen, indicó-

Por la 288, en la boleta de raya de esta semana, se comprobó que Altos Hornos de México cumple con la prestación del transporte, en el caso de los trabajadores que gozan esa prestación y que por la suspensión del servicio no pueden trasladarse recibieron su salario normal.

Francisco Rios Treviño, Secretario General dijo que la empresa sigue cumpliendo con su compromiso, los trabajadores que definitivamente no pueden trasladarse a su fuente de trabajo a la planta dos de Altos Hornos de México, se anotan en la parada donde toman la unidad y se envía la lista a la empresa.

"No hay un solo compañero que haya sido afectado por la falta de pago o prestaciones, esto demuestra que hay voluntad por no dañar los intereses de los compañeros, eso será hasta en tanto no se reanude el servicio, algo que se encuentra en manos de la empresa resolver" enfatizó.

Destacó que mientras eso no ocurra seguirá la misma posición, quienes no puedan trasladarse se anoten y se les va a pagar el salario y prestaciones de manera normal, como ha ocurrido en estas últimas tres semanas desde el día que Sesa dejó de ofrecer el servicio de transporte, enfatizó.

En otro tema se insiste que la legalización de unidades chuecas será un fracaso total, en este inicio de año no hay demanda de propietarios, unos dicen que por falta de la entrega de ahorro por parte de Altos Hornos de México, que eso impide a los trabajadores hacer los trámites.

Pero la dirigente de la UCDAC Elsa Guadalupe García de Hoyos, esa versión es falsa, en realidad son pocos los trabajadores de esa empresa que tienen un carro chueco, y los que tienen ya hicieron su legalización, fueron de los primeros en hacer los trámites y pagos correspondientes.

"Yo más bien creo que es otro factor, el desinterés es claro incluso hay ocasiones en que es mínima la cantidad de unidades que van al Repuve, los carriles no se saturan, hay citas disponibles, lo que da una clara idea de que no tienen recursos que la cuesta de enero pega y fuerte" señaló.

Indicó que tampoco se puede descartar que como siempre ocurre, esperan al final para hacer los trámites, es cuando se puede presentar el problema que se saturen las citas y no se pueda tramitar, es el riegos que se corre, por ello la importancia de que acudan a realizar sus trámites, apuntó.

Nos leemos mañana..