FUERA DE CONTRATO

Y siguen las noticias en torno a Altos Hornos de México, por un lado dirigentes sindicales, rechazaron que no se eliminan las jornadas de segunda y de tercera, son en ciertas secciones de departamentos, eso se hace como medida ahorrativa tomando en cuenta que hay ahorro de recursos.

Lo anterior por la diferencia de turnos, es cuestión de recordar que en el turno de segunda a los obreros se les paga media hora y los de tercera una hora, además al descansar la mayoría los domingos tampoco se les paga la prima dominical, eso da una idea de la acción que tomó la empresa.

Leija es claro cuando dice que son cuestiones administrativas por lo tanto la dirigencia sindical nada tiene hacer en este caso, los trabajadores están tensos pero por la información de que todos los obreros de AHMSA descansarán los domingos y solo van a laborar el turno de primera.

Carlos Garza, en su calidad de vocero de la 147 también respondió igual, que so en diversas secciones donde se aplicó esa estrategia laboral, por ello destaca la importancia de informar la realidad a la base trabajadora que son los más interesados en recibir información real, clara y cierta.

Otro tema que tocó Leija, es lo relativo a la inyección de recursos, destaca que no hay información en el sentido de una venta, dice que no hay nada en concreto, lo que si sabe es que pronto habrá recursos para poner a funcionar la planta y regresar a sus actividades normales.

Por otro lado también se dice que el Grupo Vigil, tiene interés en participar dentro del rescate de AHMSA, también que hay otros grupos que quieren meterle lana, pero se insiste no hay nada en claro, desde que la empresa cayó en esta situación miles de comentarios circulan.

Lo cierto es que los trabajadores son los más interesados en que esto regrese a la normalidad, dejan de recibir bono de producción, la diferencia de turno y la prima dominical, en el caso de obreros de AHMSA dos por ese concepto semanalmente dejarán de percibir 500 pesos como mínimo.

Claro que la incertidumbre pega fuerte en el ánimo de trabajadores, ahora lo que sigue es esperar que viene, porque si algo hay de cierto en esos comentarios es que la empresa ya no puede seguir en las condiciones actuales, es necesario que se inyecte lana, es la única forma de salir adelante.

En otro comentario, siguen las quejas contra trabajadores de la compañía Wizz que de manera intencional cortan el servicio telefónico e internet a usuarios de Telmex, al día siguiente promotoras arriban al domicilio afectado a ofrecer el servicio de ellos, una acción que no se vale.

Osvaldo Lara, es un usuario de Telmex que el viernes quedó incomunicado, salió a ver que pasaba y fue en esos instantes cuando personal de Wizz le ofrecieron el servicio, y le aclararon que por error movieron la red, y tuvo que reportar a Telmex la interrupción del servicio y las causas.

"No se vale que actúen de esa manera, la verdad que todo el fin de semana quede sin Internet, trabajo desde casa y no pude hacer nada, estoy listo para proceder contra Wizz, que repare los daños que me ocasionaron sus trabajadores, sufrí perdidas por no poder trabajar" señala.

En su momento Luis Hernández de León, Secretario General del Sindicato de Trabajadores, denunció esa práctica y exhortó a usuarios denunciar a los responsables, si es posible proceder legalmente, es la manera de terminar con esa mala acción que afecta a usuarios de Telmex.

Nos leemos mañana..