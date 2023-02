FUERA DE CONTRATO

Sin medir consecuencias y problemas laborales, hay personas que utilizan las redes sociales para mal aconsejar a los obreros de AHMSA, les dicen que se presenten sin equipo de seguridad y que no hagan nada, gran error porque no les van a permitir entrar y será día perdido.

La verdad nadie entiende esa postura de estar mal aconsejando a los obreros, seguir con sus ataques sin tomar en cuenta el daño que se ocasiona, ahora hasta una supuesta esposa de un empleado de confianza, puso un mensaje de protesta por la falta del salario, otro punto negro en esta lucha.

Viene la pregunta obligada porque razones no van en busca de otro trabajo, en donde se cumplan sus expectativas y tengan manera de crecer y recibir su salario, AHMSA les ha dado mucho por años, han vivido gracias a las actividades de la siderúrgica y hoy son los primeros que se quejan.

No hay duda que es lamentable lo que ocurre, no toman en cuentan que todo eso abona para que no haya una rápida negociación y se consiga el despeje de la empresa, son cosas que obligan a valorar lo que tenemos, a confiar que pronto se saldrá adelante y no actuar todo lo contrario.

Por el lado de la 288, después de casi tres semana sin energía eléctrica ayer se reanudó el servicio luego de reparar los daños que se presentaron en planta de fuerza cinco y que dejó sin el servicio eléctrico a la totalidad de la planta Dos, situación que afectó el ánimo de los obreros.

En este sentido el vocero Teodoro Fuentes Amador, dice que se reanudó el servicio eléctrico más no las actividades productivas, eso sigue pendiente pero cuando menos da margen al mantenimiento correctivo y preventivo de todo el equipo y estar preparados para cuando se necesite.

Lo anterior al recordar que en repetidas ocasiones se ha dicho que es cuestión de días para el anuncio del final de esta película incluso que para entonces el equipo debe estar listo, preparado para empezar a producir., por esa razón se necesita la presencia de obreros en los departamentos.

"Fueron casi tres semanas sin energía eléctrica, las cosas ya son otras tomando en cuenta que cuando menos ya hay luz, en todos los departamentos terminó una negativa por regresar a trabajar, las condiciones cambiaron por completo, al menos en el aspecto de iluminación" señaló.

Por otro lado, el ambiente sindical todavía se encuentra medio complicado, por la necia postura de no entender la realidad, al menos el presidente de la CMIC Eugenio Williamson Iribarren, es claro cuando dice que por lo incomodo del ambiente sindical en cierto momento puede declararse en paro técnico.

Y a pesar de lo acertado de sus declaraciones aún hay personas que no dimensionan, aprovechan para seguir echando leña al fuego y sin conocimiento de causa dicen que es mejor, lo que demuestra que no saben lo que opinan ni comentan, esa es la realidad de esa postura.

La consciencia ante todo, en repetidas ocasiones el líder empresarial ha marcado posición muy acertada en ese cao si postura es decir a los obreros lo que en cierto momento puede ocurrir, eso les afectaría tanto en su salario como en sus prestaciones que quedarían en el aire y en pausa.

Ojala y al ser consciente de lo que eso representa empieza a cambiar la mentalidad y como dice el hermano Joel Martínez, son principalmente muchachos los que no valoran y se dejan llevar por el canto de la sirena, de eso no hay la menor duda, así que esperamos entiendan las cosas.

Nos leemos mañana