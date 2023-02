FUERA DE CONTRATO

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Múzquiz Elmer Rocha García, fue designado sindico de la quiebra de Altos Hornos de México, lo anterior luego de que Canacero no aceptó esa figura que se encargará del manejo de la empresa declarada en quiebra

Mónica Marielena Rodríguez Alvarado, juez que lleva el caso, dijo que ante la negativa de Canacero se tomó la decisión de designar otra cámara que a su vez hizo lo propio, pero también designaron a Oscar Fernández como delegado, ambos tienen que presentarse al juzgado a recibir toda la información y documentación.

"Eso tiene que ser el miércoles, para recibir toda la documentación y acudir a la empresa a presentar al sindico y al delegado que serán los que en cierta forma se encarguen del manejo de la empresa, todos tendrán el compromiso de atenderlos y de apoyarlos en sus labores" indicó.

Señaló que también serán los encargados de conocer y autorizar el proceso de venta de AHMSA, al mismo tiempo hacer que se cumpla con salarios y prestaciones de los trabajadores en cierta forma garantizar que la siderúrgica vuelva a funcionar para el bien de sus empleados.

Por otro lado hasta el cierre de esta columna, no se había depositado el salario a trabajadores de Altos Hornos de México, el compromiso fue que antes de las dos de la tarde, después que a las tres y por último que no sabían la hora, pero seguía firme el compromiso.

La verdad que la situación se tora súper pesada, es cierto la base sindicalizada aunque molesta pero un poco tranquila, pero también hay que reconocer que se agotan los ahorros y el problema, como muchos dicen, tenemos que empezar a pedir fiado en las misceláneas de la esquina por no tener efectivo.

De su lado la dirigencia sindical sigue negociando, piden se cumpla con el salario, pero se encuentran que no hay dinero, que la empresa en cierta forma se declara insolvente para hacer frente a ese compromiso, porque también se mezcló con el pago de la energía eléctrica, así que cuidado.

No hay duda un tema mucho muy lamentable, atípico es la primera ocasión que se vive una situación de ese tipo, la empresa paralizada por completo, sin dinero para cumplir compromisos y por si fuera poco, el gobierno federal sigue presionando, en realidad un cuento de nunca acabar-

Y en otro tema, se corrió la versión de que en estos días la empresa se declara en paro técnico y enviar a casa a todos los trabajadores, pero son comentarios que salen de manera directa por parte de los obreros, no se conoce la intención pero de que causan malestar de eso no hay duda.

Hay un punto que vale la pena aclarar, es el hecho de que dicen que van a entregar el fondo de pro huelga, algo que está fuera de orden, es cuestión de recordar que ese dinero lo maneja de manera directa tesorería sindical, nada que ver con eso de que se les va a regresar el dinero.

Por esa razón, se insiste que hay personas que no entienden el daño que se hace no solo a trabajadores también a la población en general que sigue de cerca todo lo que conozca o se escuche de la empresa siderúrgica, un hecho que en realidad es para detener ya no más engaños ni simulaciones.

A final todo sigue igual, sin que nada cambie salvo la designación del sindico que se hará cargo de la empresa, un proceso que pocos entienden y además lo único que les interesa es que todo regrese a la normalidad, que la empresa se recupere pero también es cierto será a corto plazo, es decir cuando menos unos cinco meses.

Nos leemos mañana..