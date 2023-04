FUERA DE CONTRATO

Y las cosas siguen igual, ayer lunes hubo dos reuniones por un lado los Napistas que se juntaron en dos partes, atrás de la presidencia municipal y en el Ave Fénix, mientras que los democráticos en las canchas de la Sección 147 y contrario a los pronósticos no se llegó a la agresión.

Vale la pena destacar lo siguiente, los Napistas siempre han dicho que el Sindicato Minero es titular del Contrato Colectivo de Trabajo, es cuando surge la pregunta, si así es entonces porque Napoleón Gómez Urrutia, no ha solicitado la elección para legitimar el Contrato Colectivo de Trabajo?.

Tampoco se vale que por años digan lo mismo y hoy que es la oportunidad para demostrarlo acusan al democrático, es un punto en donde se debe poner atención, no es cargarse para un solo lado, es la realidad, la historia no miente y no deja margen a mentiras o engaños.

Por años han dicho que el Minero es el titular del CCT pero ahora resulta que dijo mi tía que siempre no, que el democrático sería el culpable de perder el documento, otro punto es que Gómez Urrutia, sigue empecinado en meter recursos, no reconoce que en su momento perdió.

Sobre las reuniones causó medio sorpresa conocer quien llevó la reunión de los Napistas fue el ex Secretario General Roberto Hernández Terrazas, que por cierto al igual que Paco Morales ya no son trabajadores en activo, el único que sigue vigente e Daniel Borrego, que estuvo en el CEN democrático.

La verdad que fueron los únicos que se alcanzaron a observar, pero no hay duda que puede ser que más de los presentes también sean ex obreros o gente externa a la empresa, es común que eso ocurra, además van mirones y uno que otro curioso del lugar que se acerca para ver que sale.

Lástima de Roberto, se le olvida que el senador no olvida quien lo agravió, además ya no es obrero, en el caso de Borrego, ya dio a demostrar su filiación y la verdad que piensan que serían tomados en cuenta, pero insisto Napoleón no olvida y solo los utiliza para sus intereses, de eso no hay duda.

Total que las cosas siguen igual, sin nada para nadie y en medio se encuentran los trabajadores que siguen en espera de su salario y la convocatoria para legitimar el Contrato Colectivo de Trabajo, no les interesa nada más que eso, ojala y pronto se tenga información en ese sentido.

Por el rumbo de la 288, el Látigo, insiste que el gobierno federal tiene recursos para aplicar en empresas que como AHMSA se encuentran en una situación peligrosa que pone en riesgo miles de empleos tanto directos como indirectos que genera la siderúrgica, Minas y plantas lavadoras.

Destaca que el Presidente López Obrador, siempre ha dicho que primero los mexicanos, entonces Coahuila y sus habitantes son mexicanos, no gringos por lo tanto lo correcto es apoyar a la empresa, dejar a un lado pleitos y antagonismos, y reaccionar es la postura del gobierno.

El Látigo señala que por parte de trabajadores hay mucho malestar por el incumplimiento del pago de salario, prácticamente de nueva cuenta se van a juntar dos semanas y no hay señal para conocer fecha en que la empresa pague el salario a sus trabajadores que están molestos.

"Hay que tomar en cuenta que del salario compran sus alimentos, además utilizan para otros gastos, ya no se puede esperar más tiempo, incluso de ser necesario si lo piden reactivar las medidas de presión como ocurrió la semana pasada y que en realidad dio buen resultado" apuntó.

Nos leemos mañana..