FUERA DE CONTRATO

Sigue el ruido sobre el tema de la legitimización del Contrato Colectivo de Trabajo, en este sentido Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Democrático Minero, aclara que la organización en tiempo y forma cumplió con todos los requisitos que exige la Secretaría del Trabajo.

Ahora tienen dos meses para que autoridades convoquen a la elección en donde de manera secreta la base sindical deberá de decidir si están o no de acuerdo con el documento y no hay duda que dirán que sí, eso no se puede perder ni desaparecer, entonces es cuestión de saber esperar.

Por otro lado los napistas tomaron como bandera este punto lo anterior durante el desfile del primero de mayo día del trabajo, es una forma de tratar de llamar la atención de la base trabajadora, pero falta ver que dicen las autoridades laborales tomando en cuenta que ellos dicen que también lo solicitaron.

Una cosa es cierta las obreros no pueden equivocarse, porque corren riesgos, la experiencia recuerda lo que ocurrió en Guanajuato, los sindicalistas se equivocaron y dijeron NO, pues después a sufrir las consecuencias, en esa armadora se dejaron venir despidos masivos, así que eso deben tomarlo como experiencia.

Del lado de la 288, desesperados por falta de recursos, un grupo de obreros de la planta dos de Altos Hornos de México, exigieron a la dirigencia sindical tres mil 200 pesos que no se les entregó del fondo de útiles escolares, a lo que el Secretario General de la Sección 288 respondió que no hay dinero por el desfalco de la dirigencia anterior.

"Lo único que queremos es recuperar los que nos hace falta, no es culpa nuestra que se haya desaparecido el dinero, además no fue en una asamblea en donde se tomó esa decisión, fue en una reunión de un grupo de trabajadores pero no es válido ese acuerdo" señaló el obrero Armando Rentería Hernández.

El trabajador de la planta dos de Altos Hornos de México encabezó al grupo de obreros que llegaron al recinto sindical en busca de información y solicitar la cantidad que no se les entregó a pesar de que a ellos se les descontó de su salario, por esa razón consideran que tienen derecho a recibir todas las aportaciones.

Incluso advirtió que en caso y no se tenga respuesta están decididos a colocar la demanda penal por fraude o delito que resuelve al insistir que no se les debe afectar, ellos hicieron las aportaciones por esa razón el derecho a recibir completo el dinero, por lo tanto procederán conforme a le legal

En este sentido a ese grupo de obreros Francisco Rios Treviño, Secretario General fue claro cuando les respondió y fue claro al reconocer que no tienen el dinero, que por esa razón existe un proceso penal en contra de directivos anteriores que comparecen ante autoridades acusados del desfalco.

"Los años anteriores AHMSA nos prestaba para entregar toda la cantidad pero como se encuentra es difícil que esta ocasión responda, esa fue la razón por la cual no se entregó completo, a nadie se le ha engañado a todos se les ha dicho la verdad lo que ocurre con ese dinero" apuntó.

Indicó que la esperanza es que se avance en el proceso legal, incluso existe una audiencia final que es donde se va a definir la situación o bien que la empresa retome el camino y empiece a producir, para estar en condiciones de facilitar un préstamo, recomendó a trabajadores esperen, apuntó.

No hay duda un serio problema, pero también es cierto a pesar de que conocen de ese problema, los obreros no entienden, la verdad podrán interponer mil denuncias o demandas pero el actual comité tiene con que defenderse, es cuestión de recordar ellos no hicieron mal uso de ese recurso, al tiempo pues.

Nos leemos mañana..