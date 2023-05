FUERA DE CONTRATO

Ni en su casa atiende Fidencio de León, por ello ante el vació de información se optó por designar al nuevo Secretario General de la Sección 147, el puesto no puede estar acéfalo por muchos días, actualmente el Secretario de Actas se hace cargo de atender a los trabajadores y todos los asuntos, aclaró Ismael Leija Escalante.

El Secretario General del Sindicato Democrático Minero, dijo que ya sumaron quince días desde la última ocasión que Fidencio de León, dejó de presentarse al recinto sindical, quince días sin saber nada de su persona, pese a los intentos por conseguir que aclare las cosas.

"Lo último que supimos es que tuvo un problema de salud, que por recomendación médica tiene que guardar reposo, se entiende pero lo que no se vale es que no dé la cara, cuando menos que conteste a las llamadas, que nos diga su postura, cual sea se le va a respetar" enfatizó.

Leija Escalante, rechazó versiones en el sentido de que De León Montalvo, ya causó baja de la empresa, al recordad que ese proceso se maneja por parte del sindicato, es quien hace las gestiones ante la empresa, y en este caso no hay nada, no se presenta al recinto sindical, recordó.

Por otro lado, Martín Carrillo, el obrero que resultó lesionado de un ojo durante el enfrentamiento minero el martes pasado, sigue bajo observación médica, el próximo jueves tiene cita en Monterrey y es cuando existen condiciones para conocer si pierde o no la vista, aclaró Carlos Garza Bernal.

Señaló que de acuerdo a información del trabajador, empieza a ver un poco, tiene movilidad en el ojo por esa razón hay confianza en que no pierda su vista, aunque eso lo decidirán los doctores especialistas, mientras entre sus compañeros hay confianza en que logre salir adelante.

El dirigente sindical destacó que en platicas con Martín, le comentó que procedería legalmente en contra de quien o quienes resulten responsables de las lesiones en su contra, pero como se encuentra bajo observación médica tiene que esperar a que los doctores den su valoración.

"Se encuentra en su domicilio, recuperándose, dice que ve siluetas, que si alcanza a ver, pero como se encuentra inflamada esa parte, primero hay que esperar que baje, por ello será el jueves cuando ya se tenga más información de la salud, del compañero de AHMSA Uno y comisionado sindical" destacó.

Y sobre una denuncia pública, Por medio de las redes sociales, una madre de familia, logró ubicar a presuntos responsables de agredir a una de sus hijas que el martes pasado al salir del Conalep fue perseguida por una turba de personas que participaban en los actos vandálicos en la 288 pero salieron a la calle a enfrentarse causando temor y miedo.

La señora Prisila Ramírez, es quien por medio de la redes sociales mostró su enojo por la manera como trataron a su hija que nada tenía que ver en el pleito a pesar de ello la insultaron y la agredieron de manera verbal, incluso hubo momentos que trataron de agarrarla con piedras y palos.

"toda esa gente que traía palos, machetes, cadenas, quiero informarles que ya puse denuncia sobre el guey que se le fue a mi hija saliendo de la secundaria, le tomaron fotos el atrás de ella, correteando a una niña inocente, pero donde quiera que te escondas abajo de las piedras, en tu casa o donde este te voy a encontrar, infeliz desgraciado, la niña ya me señaló quien eres, te vamos encontrar no midieron consecuencias y voy con todo, a los hijos no se les toca ni la mínima uña" escribió la señora en las redes sociales

Este cuento no va a terminar, siguen las declaraciones de una y otra parte, lo bueno es que no salgan a la calle a ofender a la ciudadanía que en cierta forma se encuentra en medio de este proceso, la verdad si hay agravios y muy fuertes para la sociedad, por ello fue buena la reacción de ayer de autoridades que blindaron parte de la ciudad, eso tiene que hacerse siempre, no esperar que el pleito salga del recinto sindical con ello será posible terminar con ese tipo de escándalo que hace daño a Monclova.

Nos leeos mañana.