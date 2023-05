FUERA DE CONTRATO

De manera sorpresiva arribó al recinto de la 147 Fidencio de León Montalvo, su presencia fue para despedirse de todo el comité que a esa hora de la mañana sesionaban, les dijo que se retiraba por recomendación médica, así como llegó se fue de repente antes de que llegara la raza de reporteros.

Pero en ese sentido Ismael Leija Escalante, líder del Nacional Democrático dice que la renuncia no es válida no siguió los procedimientos como lo establecen los estatutos por lo tanto no vale lo que hizo, tiene la obligación de presentar su renuncia ante el Nacional, pero no lo hizo.

Incluso se manejó la versión de que el Chino Torres, asumió el liderazgo pero Lieja dice que todavía no hay nada, que ni él ni tampoco el presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia, no han recibido la renuncia por lo tanto todo sigue igual que hace casi 20 días que se alejó.

Ya por la tarde se conoció que hubo reunión de la coordinadora de grupos y el tema fue eso, la renuncia de Fidencio de León, es bueno que la raza tenga información de esa manera mantener la calma, pero sobre todas las cosas la unidad que en estos pesados días es lo que se necesita.

Por otro lado, todo apunta que el senador Napoleón Gómez Urrutia, prepara su retorno a la región, no por algo envió a dos operadores a analizar el entorno sindical, Tomas Hernández y Manuel Prince, en cierta forma fue la avanzada como se dice entre la raza vinieron a sondear.

Cuestión de recordar que el candidato Morenista a la gubernatura Armando Santana Guadiana Tijerina, en su momento dijo que el dirigente minero vendrá a su cierre de campaña y lo que pasó el lunes es una fotografía de que preparan el camino, que le abren las cosa s aquí.

También sigue presente el interés de ex trabajadores de Cananea, Sonora que dicen vienen para ser escuchados sobre el famoso fidecomiso minero, es decir reclamar los 55 millones de dólares aportados por Grupo México, es un tema que ya tiene años pero que no se olvida por parte de los afectados.

Lo interesante del caso es que no se toma en cuenta la situación de AHMSA que sigue paralizada por completo, cuando lo correcto es trabajar juntos en un mismo camino y conseguir que la siderúrgica vuelva a operar, que reactive su producción y ventas, algo que poco a poco se ve lejano.

En otro tema también interesante, la clínica hospital del ISSSTE corre el riesgo de colapsar por las condiciones en que se encuentra, incluso dejó de funcionar el quirófano al derrumbarse parte del techo, los pacientes ya programados se trasladan a Saltillo con el riesgo que representa, denunció Martín Monreal Cigarroa.

El maestro en retito , dijo que la clínica se encuentra en completo abandono, los directivos locales no responden cuando se les pide solucionar todas las deficiencias, incluso ya dijeron que no se cuenta con presupuesto para construir otra clínica y tienen que seguir en la actual a pesar del riesgo.

"Hay deficiencias que pueden costar la vida de los trabajadores y pacientes, el techo se derrumbó, el área de consultorios se gotea mientras que en farmacia el techo puede caer en cualquier momento, a pesar de todo eso no hay quien responda, nadie da la cara ni actúa para solucionar" señaló.

Otro problema es que al personal en activo no se le permite protestar, si participan en cualquier movimiento los amenazan con levantarles un acta administrativa y ser sujetos a sanciones, desde días fuera de su trabajo hasta despidos, por esa razón declinan en sumarse a la lucha.

Nos leemos mañana..