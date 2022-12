Quienes no han tenido la oportunidad de sentarse a digerir los hechos, a leer entre líneas y poner mucha atención a las palabras del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador son los sedicentes amigos de Ricardo Mejia Berdeja.

Resulta que los "calenturientos" amigos que hizo Ricardo sobre todo en la región centro y también en otras partes de Coahuila aunque en menor proporción siguen calentando cabezas asegurando que Mejia Berdeja aún "tiene una patita moviéndose" lo cual asegura es una posibilidad de que desde Palacio Nacional reculen y le den la oportunidad de competir por la Gubernatura de Coahuila llevando como estandarte la bandera de Morena.

Lo anterior deja en claro que los que se dicen amigos de Ricardo no son tan amigos puesto que si así fuera ya hubieran parado tanta habladuría en contra de Armando Guadiana Tijerina quien es el virtual candidato de ese Partido para buscar vía voto llegar al Palacio Rosa.

Lo malo del tema es que en esos arranques descabellados participa el mismo Mejia Berdeja cómo el fin de semana pasado cuando una mujer que creo se llama Yamile Mtanus a un lado de Mejia Berdeja y con micrófono en mano se le fue a la yugular al mismísimo AMLO y aunque decía que están con el, en el fondo de.osyro su frustración y tacho de no muchas linduras a quien dirige los destinos de Morena en México.

Todo ello bajo la complacencia del mismísimo Ricardo Mejia Berdeja quien se limitaba a escucharla y sonreír mientras un grupo de seguidores cada vez menor por cierto aplaudían dichas habladurías.

Lo más posible es que Ricardo Mejia Berdeja no puso atención al estirón de orejas que le dieron en Palacio Nacional y lo peor, nunca entendió las palabras del Presidente quien fue contundente al señalar que sería Mejia Berdeja su sub secretario de seguridad en el.Pais, función en la cobra desde hace años.

Por cierto hay apuestas que aseguran que será en breve cuando el Senador con licencias Armando Guadiana Tijerina pida al jefe del ejecutivo Federal que por favor no envié a Coahuila a Mejía Berdeja pues dice y asegura que es este funcionario quien pretendia ser candidato quien sea su principal enemigo a vencer, pues Ricardo "no busca quien se la hizo, si no ahora quien se la pague".

"BIENVENIDO PAISANO? "

Bien dicen el dicho que poco ayuda el que no estorba y es el caso del actual director de seguridad pública Municipal Raul Alcocer quien en menos de un año ha sido lugar a dudas la oveja negra en la administración que dirige el Galeno Mario Davila Delgado.

Y es que de nueva cuenta el director al lado del regidor de ese rubro Carlos "el perro" Herrera están demostrando su falta de capacidad para saber poner en orden dicha corporación quien a todas lunes sigue manchando la excelente labor del Galeno pediatra.

Ahora circula en redes sociales un vídeo en dónde Policías Municipales de esta ciudad están infraccionando a paisanos que por motivos de seguridad tiene que cruzar la carretera 57 en su tramo de Monclova.

En dicho vídeo que es una vergüenza para esta ciudad un testigo asegura que los gendarme sin motivo alguno detuvieron al Paisano y su única intención es "tumbarle" algunos dólares lo cual es una evidente traición al trabajo honesto que promueve el alcalde de esta ciudad.

Hace unos días fui testigo de como en una carnicería de la ciudad llegaron unos gendarmes Municipales quienes a vista de todos los que estábamos ahí presentes cada uno pidió al dueño del local les cambiarán unos dólares y creamelo cada uno cambio más de 300 dólares, en solo un turno...estuvo buena la trasquilada a los paisanos .

Y mientras eso sucede tanto el director de Seguridad cómo el Regidor de dicha cartera se la pasan de chulos correteando faldas cortas....que poca !!!!.

CRISTINA AMEZCUA TOMA PROTESTA A CONSEJEROS

La Presidenta del PRI Monclova, Cristina Amezcua González, presidió el Consejo Político Municipal en el que se tomó protesta a los recién electos consejeros políticos así como a la Comisión de Procesos Internos y la Comisión Política Permanente.

La tarde de este lunes en la sede del Comité Municipal se tomó protesta a 284 Consejeros Políticos Municipales, electos en el proceso interno del pasado 4 de Diciembre, en el que participaron más de 25 mil militantes y simpatizantes.

Además se tomó protesta al cargo de los integrantes de la Comisión Municipal de Procesos Internos que preside, Gilberto Muela.

También, se instaló la Comisión Política Permanente, que preside Alfredo Oyervides Valdés, quien tomó protesta al cargo.

"Este es el resultado del trabajo, del compromiso, de la disciplina y la lealtad de esta gran familia, los priístas estamos listos para dar la batalla, para defender a Coahuila, para garantizar la continuidad de la paz, la seguridad, la estabilidad económica y el desarrollo social de nuestro estado" expresó la Presidenta del PRI ante la militancia.

En su mensaje, Amezcua González, reconoció el gran trabajo que desarrolla en Coahuila, el primer priísta del estado, Miguel Ángel Riquelme Solis.