Ya lo pusieron a chambear

El que apenas terminó de despedirse de sus ahora ex colaboradores en el ayuntamiento que presidio en San Buenaventura y ya lo estaban esperando para ponerlo a trabajar en su nueva función.

Así fue por la mañana Hugo Lozano se apersonó por lo que fuera su despacho para despedirse de su personal y por la tarde ya estaba en Saltillo tomando protesta como nuevo subsecretario de educación básica de Coahuila.

Fue el Secretario General de Gobierno Oscar Pimentel González y el Secretario de Educación Emmanuel Garza quienes le tomaron la protesta a este nuevo funcionario que desde ya se estrena en su nuevo cargo en la Secretaria de Educación.

Hugo Lozano la verdad sea dicha, deja un gran vacío políticamente hablando que difícilmente habrá quien puede superarlo pues hay que recordar que su primera elección la ganó por un buen margen de votos, y su reelección fue más copiosa que la primera lo cual habla de su excelente trabajo al frente de la comuna Sambonense.

SE REÚNEN HARFUCH Y GOBERNADOR DE COAHUILA

En su gira de trabajo por la Ciudad de México, el gobernador Manolo Jiménez Salinas se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch con el objetivo de seguir fortaleciendo el blindaje en nuestro estado.

"Trabajando con voluntad, coordinación y en equipo con mi amigo Omar García Harfuch, seguimos blindando Coahuila. ¡Gracias por todo el apoyo!", destacó el gobernador.

En esta mesa de colaboración participaron también sus equipos de trabajo, en donde se delinearon los operativos que actualmente se llevan a cabo y los próximos que se van a detonar, fortaleciendo la estrategia de trabajo conjunto con el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, las Fiscalías, las policías municipales y estatales

Durante el encuentro, se le dio seguimiento a los acuerdos y acciones que se han puesto en marcha en Coahuila entre las instancias de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad, y se pusieron de manifiesto los buenos resultados que se han obtenido gracias a la gran coordinación que existe entre las mismas.

Además, se reiteró la voluntad y el compromiso de trabajo conjunto para mantener la paz y la tranquilidad en todas las regiones de Coahuila.

SIGNA CONVENIO CNOP Y UNIVERSIDAD SAN ISIDRO

En un acto que fortalece el compromiso con la educación y el desarrollo personal de la militancia priista, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) Coahuila y la Universidad San Isidro.

El convenio permitirá que afiliadas y afiliados de la CNOP accedan a descuentos especiales en programas de bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado y diplomados ofrecidos por la institución educativa. A través de este acuerdo, se impulsa la preparación profesional como una herramienta de transformación y movilidad social.

Con la firma, la CNOP Coahuila reafirma su compromiso de mantenerse cercana a su base, generando acciones que contribuyan a la mejora continua de sus integrantes, en unidad con el proyecto que encabeza el gobernador y primer priista del estado, Manolo Jiménez Salinas.

Durante el evento, estuvieron presentes vía Zoom las y los líderes estatales, regionales y municipales de la CNOP en el estado, así como autoridades educativas y partidistas.

Carlos Robles Loustaunau, presidente del CDE del PRI Coahuila, destacó que este convenio representa un paso concreto para apoyar a quienes diariamente respaldan al partido:

"La CNOP es ejemplo de disciplina, organización y amor por las causas que defendemos. Este convenio con la Universidad San Isidro es una muestra clara de que seguimos cumpliendo con nuestra militancia, apostando por su desarrollo profesional", expuso.

Por su parte, la secretaria general de la CNOP Coahuila, Delia Siller Zúñiga, expresó su agradecimiento al rector de la Universidad San Isidro, maestro Blas Montoya Duarte, por abrir las puertas a este sector.

"Estas oportunidades benefician enormemente a nuestras compañeras y compañeros cenopistas. Es una forma de rendir cuentas al primer priista del estado, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas.