Dónde hay que reconocer que tuvieron la buena idea de invitar a Yahaira Reyna como coordinadora de campaña del candidato de Morena Armando Guadiana en la región centro de Coahuila.

Y es que la ex alcaldesa ha demostrado una sobraba capacidad de diálogo, de concertación pero sobre todo es una mujer que no teme a llamarle las cosas por su nombre, y no se raja.

Aunado a ello es de las pocas alcaldesas, que tuvieron la oportunidad de gobernar un Municipio y tienen la cara en alto y pueden mirar de frente hoy a toda la población.

También hay que destacar que es una mujer que no tiene conflictos con nadie y tiene la oportunidad de sentarse a dialogar con todas las corrientes ideológicas sin caer en pleitos con absolutamente nadie.

Armando Guadiana tiene pues en Yahaira Reyna una aliada que le va sumar y si no PAL baile vamos.

ES TIEMPO DE UNIDAD

En dónde si es bueno que le recomienden al candidato que voltee un poco a los lados y que se de cuenta que hay mucha, pero mucha más gente dentro de su partido que desea saludarlo, conocerlo y hasta tomarse una foto con él, es a Manolo Jiménez quien siempre es secuestrado por un grupito y párele de contar.

Y no es por intrigar pero las fotos que siempre han salido del candidato casi parecen las mismas gráficas pues siempre está rodeado de los mismos funcionarios, diputadas y líderes.

El grave asunto aquí es que existe gente y me consta y lo puedo probar que llegaron el sábado pasado al bulevar Papel para conocerlo personalmente y es al menos una señora joven que yo conocí que fue a conocerlo pero los mismos de siempre no dejaban que nadie se acercará a él.

Los regidores (as) Diputados ,(as) y empleados del Estado deben de entender que hay mucha gente que quiere acercarse para conocerlo, saludarlo pero que su "cinturón" de seguridad que ellas mismas sin que nadie se los pida ponen hace que la gente solo vea de lejos y se aleje...grave error.

DAN LICENCIAS A CALENTURIENTOS

Cinco regidores solicitaron permiso temporal, ante el cabildo de esta ciudad, con el propósito de buscar la candidatura por la diputación local, correspondiente al V distrito, el cabildo aprobó por unanimidad los permisos solicitados por cada uno de los regidores.

Rocío Pizaña; Rosa Dina Rotunno, Edith Hernández, Theodoros kalionchiz y Carlos Herrera Pinales, son los ediles que solicitaron permiso por tiempo indefinido, cabe destacar que licencia por 15 días son permitidas.

Una vez que el cabildo aprobó la petición de los aspirantes para ausentarse de sus cargos, el siguiente paso será comisionar al Secretario del Ayuntamiento, Eleuterio López, para que haga llegar esta información al Congreso del Estado de Coahuila, para que a su vez, aprueben las licencias solicitadas.

En lo que se refiere a los suplentes de los regidores con licencia, el alcalde indicó que el ayuntamiento tiene de 15 a 30 días para solicitar al partido político al que pertenecen los regidores en mención, la presencia de los suplentes que están registrados como tal, ante el Instituto Electoral de Coahuila.