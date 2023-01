En dónde las cosas se están poniendo cada vez más complicadas es en el Búnker del Senador con licencia y candidato de Morena al Gobierno de Coahuila, o sea en la casa de campaña de Armando Guadiana Tijerina.

Según me comentan quien fuera designado cómo coordinador de campaña Luis Fernando Salazar oriundo el de Torreón y ex panista simple y sencillamente aventó la toalla y ni adiós dijo.

Fuentes buen enteradas aseguran que el ex panista no está de acuerdo en estar trabajando al lado de Shakira Fernández diputado Federal y ex priísta ni con el tambkenywz tricolor Jorge Luis Morán quien abandonaron a Ricardo Mejia y se sumaron al equipo de Guadiana Tijerina.

La orden de agregar en el equipo y darles mando para los quehaceres de la grilla provoco que Luis Fernando hiciera de tripas corazón y optara por hacer "berrinche" y hacerse a un lado.

Las mismas fuentes aseguran que fue el mismo Gudiana quien dió la orden de poner a trabajar a Morán y Shamir los cual no fue bien visto por Luis Fernando y aunque ya Guadiana intento hacer reflexionar al ex panista este no da su brazo a torcer y prefirió hacerse a un lado que sentarse a dialogar y trabajar con los ex priistas.

Por cierto quien se está convirtiendo en una pieza fundamental en los quehaceres políticos de Morena en Coahuila es el Monclovense Alfonso Almeraz quien ante los berrinches de Luis Fernando está cada vez siendo una herramienta funcional no solo para Armando Guadiana si no para Diego del Bosque y de Morena en Coahuila pues tiene mano suave y lo mejor no pertenece a ningún grupo y no está peleado con nadie, y eso es bien vistos en la Capital del País donde ya duelen cuenta de su efectividad, tiempo al tiempo.....

MANOLO EN FRONTERA

Será este día por la noche cuando el abanderado de la Coalición PRI PAN y PRD Manolo Jiménez Salinas pre candidato a la Gubernatura de Coahuila viste la región centro en dónde entre otros eventos estara en la Notaría de José Angel Chávez Varga.

El evento convocado por la noche estará encabezado por el anfitrión, por el ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy y por Jiménez Salinas.

La reunión a dónde fueron convocados decenas de priistas y simpatizantes del proyecto de Manolo Jiménez está más que lista y promete ser un evento de lujo, en dónde por cierto el hijo del Notario, Cesar Chávez es el promotor de dicha importante reunión.

PARTICIPAN ESTUDIANTES DE PREPA UAC EN CONCURSO DE ROBÓTICA

Como una nueva oportunidad para su desarrollo, inventiva y conocimientos, 26 alumnos de la Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza (PVC) de la Universidad Autónoma de Coahuila, participarán por primera vez en el concurso Robótica Kick Off 2023 de la First Robotic Laguna que desde hace 12 años patrocina y convoca la empresa Industrias Peñoles.

El profesor asesor del grupo de las y los estudiantes de segundo y cuarto semestre, Julio César Infante Torres, informó que el grupo se prepara con interés y entusiasmo en las instalaciones del plantel, adquiriendo nuevos conocimientos, expectativas, talento y trabajo para participar en esta experiencia académica innovadora.

Habrá tres torneos, el primero en la Laguna, luego el grupo viajará a la ciudad de Puebla, en donde intervendrán del 15 al 18 de marzo; para posteriormente asistir a Monterrey Nuevo León y luego de las etapas regionales en México, el mundial será en Houston Texas del 19 al 22 de abril de 2023.

Este concurso reúne a estudiantes de distintas partes del país y del extranjero, quienes con el tema de la energía de la temporada 2023, desafía a los equipos de FIRST a reinventar el futuro de la energía sostenible y potenciar sus ideas y considerar la participación de estudiantes pevecianos representa desde ahora un reconocimiento.