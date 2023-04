Mucha Fé debe de tener el abanderado de la coalición PRI PAN y PRD a la Gubernatura de Coahuila Manolo Jiménez Salinas a sus huestes en la región centro pues de que aquí tiene puro General para nadie es un secreto.

Eso no tendría nada de malo, pues en la milicia hay muchos generales, el asunto es que aquí hay tanto, pero tanto que da órdenes y se cree jefe que no queda nadie, pero nadie para darle agua a los caballos.

Ayer tuve chance de pasar por una de esas actividades llamadas "Pits Priísta" y que es semejante al área en dónde los autos de carreras de fórmula UNO se detienen para que el equipo de apoyo en segundo cambien neumáticos y den mantenimiento y así en segundos el auto retome su carril en la pista, así los Pits Priistas pero solo para que lleguen autos y les coloquen engomados en sus retrovisores.

Ayer ese punto había pocos carros formados y tres o cuatro personas colocando dicho engomado el cual antes de colocarlos tiene que limpiarlo y posteriormente entre dos personas colocar el producto publicitario.

Pues bien ayer pude observar cómo esas tres o cuatro personas se esforzaban por atender a los visitantes mientras más de 30 generales se echaban el chal mientras observaban y supervisaban como verdaderos militantes sudando la gota gorda...ahí me quedo claro que son pocos, muy pocos los que le dan el agua a los caballos.

LOS ALUCINES DEL PRI

Hay gente que asegura que dentro del PRI hay personas que le dan cuerda hasta a los relojes de arena, y creanmelo hay gente que llega al grado tal de creerselas.

Resulta y me comentan que hace poco menos de dos o tres meses llegó hasta el PRI un joven al que según le achacan anda como el Ajonjolí, o sea en todos los moles, el clasico Neo auto proclamado "líder" que a todo le tira y a nada le atina.

Tavo Grimaldo al que en lo personal no sé quién lo patrocina y a quienes yo sospechaba que era hechura de ellos con rapidez se lava las manos, en suma es algo así como su organización nadie sabe de el y nadie la conoce.

Incluso hay gente del PRI que tiene su chamba específica que se queja de que el tipo en todo quiere estar y meter mano y la verdad sea dicha hay quien le pone las cruces, pero como es campaña, pues nadie le hace el feo de frente.

El tal Tavo Grimaldo abandera las actividades de la mentada Unidad Revolucionaria organismos que dicen preside, cordina y dirige el y sus dos edecanes los cuales son los únicos que conforman dicha agrupación la cual vive en las ilusiones de ellos y parele de contar.

Y como en el PRI no se les pela, nada de nada ya la raza los apoda los "Alucines" pues todos saben que esas organizaciones sirven para bultar y solo para eso, aunque sus "dirigentes" se alucinen y piensan lo contrario.

NO PUEDE QUEJARSE

La que lo puede, ni debe quejarse del apoyo recibido en Ciudad Frontera es la candidata de la Coalición PRI PAN y PRD Edith Hernández quien recibe de los Tricolores y Albiazules y hasta lo que queda del PRD quien recibe todo el apoyo.

Que la campaña no prensa, ni con gasolina ya no es culpa de Paty Cardona Ortiz ni de Sergio Arocha del PAN quienes siempre en actividades en esa ciudad están al pie del cañon apoyando con todo.

Ayer por ejemplo los tres dirigentes de esos partidos se unieron en una pega de calcas en una esquina cerca al PAN en dónde aunque fue poca gente había algarabía y mucha pimienta.

Sin embargo la gente no se detiene no participa, y es que la niña candidata es joven pero le faltan tablas,.no le dieron capacitación debida, acordé a los tiempos, sus discurso no es de convencimiento, es de presentación y creo que a un mes de las elecciones deberá pero a la voz de ya ponerse las pilas y tomar un curso intensivo de como interactuar, de cómo hablar, de cómo conversar, convencer y vender pues tiene potencial, solo falta explotarlo.