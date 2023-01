RAFAGAS DEPORTIVA

BUENOS DÍAS... EN REALIDAD, es una serie de garra, la que están realizando en final del beisbol del Pacífico, los equipos Cañeros de los Mochis y Algodoneros de Guasave, ambos conjuntos lucen mucho poder, tanto a la ofensiva como defensiva, y tienen todo para representar a México en la Serie de Beisbol del Caribe, a celebrar en Venezuela, la noche del miércoles tuvo un salida de ensueño Darel Torres y un hermético relevo de Fabián Cota los Cañeros de Los Mochis vencieron 4 carreras por 1 a los Algodoneros de Guasave en el juego 4 de la Serie Final, el del pochotal lanzó cinco episodios tolerando solo una carrera y solo le pudieron conectar tres imparables mientras que el zurdo solo aceptó par de imparables en 3.1 entradas de relevo y Juan Gámez no tuvo mayor problema en retirar los últimos dos hombres.



EN PLAY Off de la Liga Ribereña hoy viernes inician serie final de campeonato en parque las Américas, Gigantes ante Bravos a las 16:30 horas, el sábado regresan las emociones al parque del Teocali juegan a las 15:00 horas y a la mejor puede haber campeón, en la categoría 7-8 años, hoy viernes en Polideportivo Raúl "Papo" Ríos de Frontera, Acereritos Jr. enfrentan a Diablos A, a las 18:00 horas, ellos mismos regresan al Raúl Gálata Capote en sábado para enfrentarse a las 11 de la mañana, en otra serie semifinal de esta categoría en el Teocali Bravos reciben a Sultanes A, a las 11 de la mañana y el domingo el segundo encuentro el Javier Esquivel Ríos a las 11:00.

OTROS ENCUENTROS de Play Off en Ribereña, en 9-10 sábado 28 a las 16:30 horas en Polideportivo Raúl "Papo" Ríos de ciudad Frontera, enfrentan Acereritos Jr. A ante Sultanes A, el domingo ambos regresan al parque Javier Esquivel Ríos y juegan a las 15:00 horas, en otra serie de este grupo, el sábado a las 10 de la mañana en CEFARE Frontera juegan Rangers de Frontera ante Gigantes A, regresan las acciones el domingo y juegan en las Américas a las 10:30 de la mañana, SI ACASO hay cambios, me los comunica Cinthia.

COMO me hice reportero de deportes, me dijo ayer un conocido del beisbol profesional de México, pues alguien me enseñó caballero, le dije... NO todos tienen la fortuna, que yo tuve, de contar con una hermano, como mi como mi hermano LUPÉ ORTIZ, puedo asegurarles que si hubiera en las enciclopedias o diccionarios una fotografía para ilustrar el concepto, lo escribiría como "el mejor en promotor de la crónica deportiva" en aquellos años había necesidad de trabajar a falta de padre, pero si Lupe, se hubiera dedicado a la literatura, sin lugar a dudas en ella, ahorita en la actualidad, ustedes tendrían en sus manos varios libros, de la historia deportivo de Monclova, una historia en el boxeo, lucha libre, beisbol y futbol, que no conocen los regidores de deportes de varios municipios de Coahuila, mi hermano "Chupe" Ortiz, es una leyenda aquí y en el palacio celestial. ¡Ya Dije!