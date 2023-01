RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... DESDE el Pacífico o mejor dicho desde Hermosillo Sonora, se reporta Wicho De León y el cubano Felipe Silva Macías, fueron a presenciar dos juegos de Play Off, ellos me informaron que dan como un hecho que Naranjeros serán los campeones y dignos representantes de México, en la Serie de Beisbol del Caribe, a celebrar en Venezuela, me comunicó que el mánager de los Naranjeros Juan Gabriel Castro, ha diseñado tremendo staff de abridores, para enfrentar a los Algodoneros de Guasave, en el primero sube al cerrito, el estadounidense Tyler Alexander el zurdito que fue tomado en el dratf.

PARA EL juego dos el encargado de frenar cualquier rebelión de los Algodoneros será el cubano Elián Leyva, este cerro la temporada regular con siete victorias en fila, no pudo extender su racha ganadora aunque tiró para ganar en el Juego 1 y 5 de la primera ronda; el su primera apertura lanzó 6.0 entradas de una carrera, mientras que su siguiente actuación fue de 5.2 innings, para el juego tres figuras Wilmer Ríos, este volverá en el Juego 3 y quedará alineado para un potencial Juego 7, en su última apertura, Wilmer le dio a Naranjeros el boleto a las Semifinales con una joya de 8.1 entradas de una carrera sucia, a dos outs de un juego completo. Días antes, firmó otra espectacular salida de 7.0 innings en blanco. Ryan Verdugo completa el listado de los titulares siendo el programado para el Juego 4.

DESDE Yucatán y con el objetivo de buscar nuevos talentos y formar a las selecciones que representarán a Yucatán a nivel nacional, los Leones de Yucatán representados por el scout Raúl Ortega Rojas, y la Asociación Yucateca de Beisbol A.C (Aybac), realizaron el primer Tryout del año en la Liga Yucatán de Beisbol, en el último día de actividades, Raúl Ortega Rojas, scout de los melenudos, realizó las pruebas a los jóvenes que se desempeñan como infielders y outfielders de la categoría 15-16 años, luego de que el pasado lunes trabajó con pitchers y catchers, ahí estuvieron presentes los visores Sóstenes Verdugo, Kuglai González y Edwin Solís.

DESDE los Mochis Sinaloa, se reporta una promotora de boxeo, que desea organizar en esta ciudad de Monclova, una atractiva función de box, tienen dos o tres pugilistas que quieren venir a hacer cartel a este ciudad, lo malo es que aquí no hay patrocinadores que le atoren, aparte necesitan tres boxeadores locales para enfrentarlos a los que traen, claro aquí en Monclova, hay diferentes gimnasios de boxeo, pero el egoísmo entre ellos mismos , hacen crecer al pugilista o sea de momento no se cuenta con una estrella por así decirlo.

NI MODO, hubo resultados ni scores de la Liga Recreativa de 50 Años, pregunto quieren que les de difusión a su liga o NO, o quieren que vaya por los scores a la junta que realizan cada lunes en el Club Bellavista, te encargo Mario Menchaca, si vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho otros años.