RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... MIENTRAS que en la Liga Mexicana de Beisbol de Invierno, ya está en media jornada de Play Off, todos en busca de llegar a la final de campeonato, y de esta forma representar a México en la Serie de Béisbol del Caribe 2023, por cierto la jornada inaugural de la "65 Serie del Caribe Simple TV Gran Caracas 2023", prevista para el 2 de febrero próximo, sufrió ligeros ajustes en las últimas horas luego de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), el director del Torneo y la Confederación de Peloteros Profesionales del Caribe (CONPEPROCA) avalara la solicitud realizada por el Comité Organizador del certamen.

A QUE SE debe, ese cambio, pues las razones para el cambio están dadas en favorecer el desarrollo de una ceremonia de inauguración que se anuncia como espectacular y que marcará un hito en la historia de las Series del Caribe, sin afectar los horarios de inicio de los juegos de esa jornada, los organizadores no han ofrecido muchos detalles, únicamente que comenzará a las 6:45 de la tarde, hora de Venezuela, por lo que el escenario está abierto a la sorpresa y ya despierta una gran expectativa.

De tal manera el programa del día inaugural 2 de febrero queda de la siguiente manera (Hora Caracas): en Estadio Forum La Guaira. · Cuba vs Curazao, 10:30 AM, Colombia vs Puerto Rico, 3:00 PM, Estadio La Rinconada· México vs República Dominicana, 12:00 del día, Ceremonia Inaugural 6:45 PM Venezuela vs Panamá 8:30 PM, el resto del programa de juegos, incluyendo las jornadas semifinal y final se mantienen intactos.

ESTE DÍA, reanudan acciones en Liga Recreativa de Beisbol de 50 años, no si hubo cambio de juegos, pues a ver cómo les llego a algunos, campos, bueno los que estén más cercas, también ayer reanudaron juegos de Play Off en Liga Infantil y Juvenil Ribereña, ya me enviaron algunos scores, que ustedes verán por ahí, a algunos les recomienda saque gráficas con su celular a los equipos y si se puede a sus hijos, mejores bateadores y los lanzadores ganadores.

CON ATERRADOR desenlace se escribió en el cierre de la décima entrada; la segunda victoria de los Cañeros de los Mochis, al derrotar a Yaquis de Ciudad Obregón Sonora con pizarra de 1 carreras a 0, tras un out Francisco Moreno entró a lanzar y fue recibido con hit de Isaac Rodríguez, otorgó base a Justin Dean, enseguida Samuel Zazueta relevó a Moreno y dominó a Amador, pero siguió Yasmany Tomás al bate y también fue dominado con una rola al short, solo que el defensivo hizo un mal tiro a primera y con ello Rodríguez anotó la carrera de la victoria de los verdes, 8 mil aficionados, festejaron con algarabía en el Chevron Park, por cierto informan que el derecho de los Cañeros de Los Mochis ganó la votación y se llevó el Trofeo Vicente "Huevo" Romo, como pitcher del Año por lo hecho en el rol regular de la Temporada 2022-2023, el mexicano fue líder de efectividad en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico con 1.07, líder también de WHIP con 0.87, logrando además 56 ponches en un total de 67 entradas lanzadas.