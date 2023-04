RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... ACEREROS de Monclova, cuenta con más de 50 peloteros, que buscan quedarse en el equipo titular, ya estamos a días de que se encienda el Horno Más Grande de México, y puede ser en el inicio de semana, cuando ya se formalice el Roster oficial, quien se va, quien se queda, por lo pronto Lenin Orduño Angus, jefe de prensa y difusión, asegura que la directiva local no duerme, quien montar una novena sólida, tanto en bateo como pitcheo, por eso llega el dominicano Yermín Francisco Mercedes, con experiencia en beisbol de Grandes Ligas con Gigantes de San Francisco, fue novato del año con Medias Blancas de Chicago, pero fue firmado para el profesionalismo por los Nacionales de Washington en 2011, sin embargo, a pesar de buenas 3 temporadas en la Liga de Verano de la República Dominicana nunca lo llevaron más allá, ojalá y que dé buen resultado en las filas de la Furia Azul.

COMO dice Juan Antonio Lozano y Pedro Lozano Martínez, "señor Ramiro", apreciamos que Acereros le falta algo más en el pitcheo, que sea más seguro en sus salida, aparte consideramos que todavía falta un cuarto tronco natural, que venga a producir carreras, pero vamos a esperar, recordando lo del jugo del miércoles ante Sultanes, en donde el monclovense Francisco "Látigo" Ríos, se fajó en grande, en cuatro episodios, pero nadie respondió a la hora de producir carreras, en fin estos juegos son para checar a los alumnos que saque un 10.

AYER iniciaron los octavos de final, en Campeonato Nacional de Beisbol 15-16 Años, la pelea está bastante complicada, ya que los ocho conjuntos que quedaron, tienen lo necesario para llegar a la final de campeonato, ayer los que conocen de beisbol, aseguran que Tijuana es uno de los favoritos ya que cuenta con sólido bateo y un staff de siete lanzadores todos con excelente brazo, pero también Buhitos de Unison de Hermosillo tienen lo suyo en el aspecto de bateo, están en segunda posición, mientras que la escuadra representativa de Frontera Coahuila, Liga Pepe Rodríguez ocupa la tercera posición de bateo.

OPORTUNIDAD que le llega, por su brillante trayectoria, me refiero a Luis Mauricio Suárez recibe por primera ocasión en su carrera la oportunidad de dirigir desde el inicio de la temporada, dicen que dijo, "Aquí con los Bravos de León participamos todos, aquí no se le va a cargar la mano a un extranjero o a un mexicano, todos tenemos la misma responsabilidad, claro en su parte del Line Up, algunos son abridores, otros relevistas, pero si uno tiene que venir a sacar un out, a robar una base, tocar la bola, todos son importantes para ganar el juego", señaló el ex bateador que debutó en la LMB con los Tigres en 1998, en 2022 realizó su debut como timonel, fue el cuarto en el año que tuvieron los Bravos de León después de Eduardo Arredondo, Eddie Castro y Karim García. En 32 juegos, 'El Amigo del Hit' terminó con récord de 9 triunfos y 23 descalabros.