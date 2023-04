RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... MONCLOVA, su noble afición vive este viernes 21 de abril del 2023, otra fecha histórica, el 50 Aniversario de vida, con la llegada del beisbol profesional, a esta excapital del acero en América Latina, es en verdad bonito recuerdo, que yo lleno, en mi desgastado cerebro, pero recuerdo, cuando mi hermano Lupe Ortiz, me decía, vas y anotas el juego de los Min´s, vienen Indios de Ciudad Juárez y hay que sacar buena información, ahí en estadio de AHMSA, al lado de Virgilio Ramírez, Pepe Arévalo y Jesús Lara Vega, comentábamos la noticia del encuentro, dos años antes su servidor, había estado en estadio David Yutani Kuri, en acto inaugural de los Piratas de Sabinas, lugar en donde contrajo nupcias Carlos Ernesto Wong Kuk Le.

SON 50 AÑOS, de felicidad, los que viví, al lado del Rey de los Deportes, ahora después de todo una vida escribiendo y hablando de beisbol, me retiro de la fuente, ustedes saben, cansancio, falta de buena vista, interfieren en la persona, pero el beisbol, siempre fue nuestro deporte favorito, así lo decía, Lupe Ortiz, Víctor Manuel Infante de Anda, Perfecto Hernández del Ángel, don Jesús Cruz Navarro, aquel Voz Oficial de Marcelo Becerra Pecina, convivencia inolvidable con los managers Tomás Herrera, Wilfredo Calviño, Miguel Sotelo Davalillo, Víctor Fabela, Eduardo Acosta, después vino la huelga en el 80´, pero continuamos con la amistad de Felipe "Burro" Hernández, Lee Sigman y Adolfo "Tribilín" Cabrera.

YA DESPUÉS como Acereros en 1984 estuvieron como managers Mario Mendoza, Servando "La Yegua" González y Vinicio García, en la época de Oro 1986 llego el "Yaqui" Alfredo Ríos, después Miguel Sotelo y Aurelio Monteagudo, Gregorio Luque , José Soto, Jaime Corella, Joel Serna, Gerardo "Mulo" Gutiérrez, Ramón "Diablo" Montoya, Marcelo Juárez y Fernando Villaescusa.

FUERON AÑOS de gloria para los peloteros amateurs de Monclova, pues Servando "la yegua" González, llevo a jugar con los Min´s y a Acereros, a Ezequiel Cano, Gerardo Díaz, Arnoldo De Hoyos, Jesús García, David García, Rogelio García, Enrique Hernández, José Antonio Ibarra, Evaristo "La Bestia" Mena, José Luis Padilla, Armando Pruneda, Ricardo Saenz, Gervasio Samaniego, Abelardo Sánchez, Héctor Sánchez, Florentino "Chanate" Vázquez, el Chino Guadalupe Vázquez, Ernesto y Luis Alonso Velázquez, Braulio Villastrigo, todos ellos los recuerdo, en estos 50 años de que llegó el beisbol profesional de México a esta ciudad de Monclova.

AHORA iniciamos otra página más del beisbol de verano, toda la novena con "Alma de Acero", espera tener una excelente campaña, el Licenciado Gerardo Benavides Pape, consiente de su responsabilidad como ejecutivo del beisbol, realizó invitación abierta, para beisbolistas que desearan estar en pretemporada, y creo que fue todo un éxito, pues el timonel de Acero Edwin Rodríguez, va a tener de sobre material de donde escoger, aunque adelantó, se van tres, que consideraba les tendrían en el Line Up, aparte otros en cambios, para equipos de Liga Mexicana, desconozco en donde quedarán el talento joven, que dio muchas satisfacciones con jugadas bateo y pitcheo, en juegos de postemporada, que Dios ilumine el camino de ellos, y que a mí, no me abandone. ¡Bienvenido el Rey de los Deportes!