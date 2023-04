RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... Iniciaron bien los Acereros de Monclova, en su primer juego de la temporada, venciendo a Rieleros de Aguascalientes con pizarra de 6 carreras a 1, brillante trabajo en la lomita de los disparos de Wilmer Ríos, el hijo del inmortal "Chito" Ríos se vio intransitable de seguir así con ese tremendo control, casi aseguro va por 12 o más victorias, claro en el terreno de juego no estuvo solo, pues fue apoyado, en todo momento por bateo de Rodolfo Amador, Yermín Mercedes, B.J. Boyd, Edson García y Noah Perio, vamos a ver, si puede Edwin Rodríguez y la Furia Azul, descarrilar la maquina rielera, en los encuentros restantes.

EN OTROS juegos del viernes, Japhet Amador conectó un jonrón con casa llena con el que los Diablos Rojos del México (1-0) dejaron tendidos en el terreno a los Tigres de Quintana Roo (0-1), para vencerlos por pizarra de 12-10, un resultado que se dio después de que la ´Pandilla Escarlata´ perdía 10-0, el Estadio Alfredo Harp Helú estalló cuando Amador, en cuenta de 2-2 y 2 outs en la parte baja de la novena entrada, le prendió el pitcheo al cerrador felino, Wendell Floranus, enviándolo detrás de la barda del jardín central-derecho, batazo con el que anotaron Emmanuel Ávila, Carlos Sepúlveda, Ramón Flores y ´El Gigante de Mulegé´, firmando la espectacular voltereta.

EN UN resumen damos a conocer los demás encuentros, Olmecas de Tabasco perdió ante Guerreros de Oaxaca con final de 6 carreras a 5, hubo duelo de pitcheo al inicio, pizarra 0-0 hasta la quinta entrada, que se convirtió en duelo de batazos. Kyle Martin y Ademar Rifaela se volaron la barda por los bélicos, mientras que Carlos Figueroa fue el gran héroe con el hit del triunfo en el cierre de la novena entrada.

EN Laguna la tropa guinda con sencillo de Jonathan Villar, en el cierre de la novena entrada mando al plato a Edgar Robles y a Luis Sardiñas, para derrotar Sultanes de Monterrey con o pizarra de 4 carreras a 3, en juego celebrado en parque Revolución, de antemano sabemos lo que trae el conjunto Lagunero, ya lo demostró en el torneo de la Copa Gobernador, realizada en Estadio Monclova.

EN OTRO Tecolotes de los Dos Laredos derrota a Generales de Durango 5 carreras a 2, Kennys Vargas conectó un cuadrangular de dos carreras en la sexta entrada, Alí Castillo bateó de 4-3 con una producida y una anotada y el Equipo de las Dos Naciones se presentó en el Parque La Junta con triunfo, en otro duelo, Peter O´Brien y Alejandro Mejía conectaron cuadrangulares en respaldo a la serpentina de Gabriel Ynoa, quien lanzó 5.2 entradas de dos carreras y seis hits, para el triunfo emplumado en el Estadio Hermanos Serdán, de Pericos de Puebla ante Piratas de Campeche con pizarra de 6 carreras a 2.

NO LO CREO, pero ayer me informaron que la regidora de deportes de Monclova Lulú Guerra, no quiere que los equipos de Liga Ribereña, vayan a jugar a Ciudad Frontera, o de otra forma les quitará los parques en donde juegan, sabrá la distinguida dama, que los parques son propiedad de Fundación Campo San Antonio, ojalá y solo sea un comentario.