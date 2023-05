RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... ANOCHE el "Látigo" Francisco Ríos, iba ante los Mariachis de Guadalajara sobre la segunda victoria, de antemano sabe que es un fuerte compromiso, pero claro la organización busca que camine con buenos números, su rival sería Amilcar Gaxiola, lanzador estelar de los tapatíos, en fin vamos a esperar como amanecieron hoy, en otra noticia de LMB, informan que el lanzador derecho Gerson Bautista, de los Toros Tijuana, será suspendido 10 juegos y recibirá una multa económica debido a que se le detectó una sustancia extraña untada, de color café oscuro y pegajosa, en la base de su guante.

DIJERON que lo anterior ocurrió en el juego celebrado el miércoles 17 de mayo en el Estadio Chevron, entre los Rieleros de Aguascalientes y los Toros de Tijuana, el lanzador fue expulsado en la parte alta de la octava entrada, antes del turno de Ricky Rodríguez, luego de que a petición del mánager de Rieleros, Luis Carlos Rivera, se le revisara el guante y se le detectara la sustancia extraña, Derivado de lo anterior y con base en el artículo 6.02 de las Reglas del Beisbol, así como a lo acordado en la Asamblea de Presidentes celebrada el 5 de febrero de 2019, según lo cual se sancionarán severamente este tipo de conductas a fin de guardar una imagen limpia de la LMB, al lanzador Gerson Bautista se le aplica esta sanción.

GENERALES me gusta Ramiro, para que llegue a los Play Off, está sorprendiendo, me dice Isidro Tijerina, ex lanzador de varios equipos de Monclova, que en su momento allá por los 70´s les dio varios títulos de campeonato, y claro que tiene razón, pues el chaparrito Santiago González salió de la banca para vestirse de héroe en la octava y Luis Payán ganó su primer juego, al vencer Generales de Durango 6-2 a Saraperos de Saltillo, para asegurar la serie y ponerse con récord de 13-9, un HR´s de Chaguito decidió la victoria del equipo duranguense.

SULTANES de Monterrey, no se deja, sigue aferrado a cima de la Zona Norte, hasta anoche compartía esa posición con Tecolotes de los Dos Laredo, ya que con cuadrangulares de Yadiel Hernández y Ronny Rodríguez, volvieron a remontar y vencieron 11 carreras por 7 a los Algodoneros del Unión Laguna, de esta forma, ya asegurar la serie en el Estadio de la Revolución, Algodoneros toman ventaja en el pizarrón, con bateo de Nick Torres, Allen Córdoba y Henry Rodríguez, pero Sultanes le dieron la vuelta a la pizarra con efectivo bateo de Christian Villanueva, Víctor Mendoza., Ali Solís agregó dos rayitas más con sencillo al jardín central para mandar al frente a la visita.

MAÑANA, les informó como se van a jugar los juegos de Play Off de la Liga de 60 Años que dirige Horacio Zertuche, y también quiero saber si en Liga Recreativa habrá juego de campeón de campeones, con el fin de que no se enfríe el circuito, ojalá y Baldemar Espinoza, nos tenga algo de información cuando arrancan otro vez la liga.