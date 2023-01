RAFAGAS DEPORTIVOS

BUENOS DÍAS... ESTE LUNES hubo rueda de prensa en el Fiesta Inn, la anterior fue convocada por los coordinadores de los 5-K Run NRT México, siendo ellos David "Keniano" Galván y Nora Leticia Rocha De la Cruz, en ese lugar les dio la bienvenida el Licenciado Emmanuel Castro de Recursos Humanos de la organización NRT México, esta carrera se realizará el domingo 26 de marzo, estando en juego bolsa de 130 mil pesos en premios a repartir, así como la rifa de una cuatrimonto, los ganadores de la categoría Libre General Varonil y Femenil se lleva el primer sitio 5 mil pesos de premio, segundo 3 mil y tercero 2 mil, así que hagan con tiempo su inscripción, en Unidad Deportiva Municipal, oficinas NRT México, los chips se entregan un día antes en Magic Bowl Boliche.

EL CHAMACO de Guasave Sinaloa Wilmer Ríos, por su valioso desempeño en Beisbol de Verano con Acereros de Monclova y en el Pacífico con Naranjeros de Hermosillo, recibió contrato de Rojos de Cincinnati, para participar en Spring Training 2023 en Ligas Menores de Beisbol de la Gran Carpa, Ríos llegó a Acereros de Monclova en el 2018, tras haber debutado con Tigres de Quintana Roo, de momento cuenta con 8 temporadas en Beisbol de Verano, en el Pacífico tiene 8 temporadas con los Naranjeros de Hermosillo con 115 juegos y porcentaje en carreras limpias de 2.84, como dicen el "Sueño Americano", está a punto de convertirse en realidad, para el hijo del inmortal Jesús "Chito" Ríos.

LOS PLAY Off en Liga Ranchera de Beisbol, serán de pronóstico reservad, estarán al rojo vivo, al culminar la serie 14, los Mineros de Cuatro Ciénegas, aplican la barredora ante Ferrocarrileros con triunfos de 6-1 y 3 carreras a 1, fueron Luis Castillo e Iván Rivera, los que conquistaron las victoria, cargando con los descalabros Pedro Rangel y Jorge Montemayor, en otra serie los Metalúrgicos derrotaron en dos ocasiones a Indios con pizarras de 5-1 y 6 carreras a 3, los autores de esta doble victoria fueron Edwin Téllez y Ovidio Flores, las derrotas para Daniel Hernández y Ángel Reyes.

EN FUTBOL de la Liga Intermunicipal Independiente de ciudad Frontera, ya están los equipos listos para que desde este sábado iniciar los juegos semifinales de campeonato, en la categoría Especial tenemos a Fundadores, Ángeles Borja, Maquinados, Qusem, Rogo y Xolos Independencia, me falta dos más por confirmar, en la primera A, apunten a Borja Jr., Nueva Creación, Deportivo Diana Laura, Atlético Industrial, CSAVE y Más y Real Pericos, los dos restantes, me espero por lo de la junta, en este grupo el líder goleador lo es Miguel Espinoza del Nueva Creación que tenía 31. Por último, en la categoría B, tenemos en la pelea a Maquinados Casanova, Occi Sport, 10 de Mayo Valzcani, la Bella FC, Pachuca, y Real Morelos, los dos restantes no me llegaron los resultados.

CONTINÚA haciendo los preparativos para el Campeonato Nacional de Beisbol Juvenil Mayor pesada 15-16 años, que trae a Monclova en abril, el C.P. Sebastián Pinales, dijo que la sede es Liga Ribereña, pero va a esperar si aceptan esta semana, de otra forma la ofrecerá a ciudad Frontera.