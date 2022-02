BUENOS DÍAS... AQUÍ nomás al pendiente de lo que está sucediendo en la Serie de Beisbol del Caribe 2022, que se realiza en Santo Domingo República Dominicana, en el primer juego de ayer los Navegantes de Venezuela, se alzaron con su tercer triunfo al hilo, imponiéndose 2-1 a los Astronautas de Panamá, de esta forma sacan boleto como primer semifinalista de este campeonato, fue en este cuarto juego como Venezuela tiene pase a ronda de semifinales, fue en el sexto episodio, cuando el jardinero venezolano Ángel Reyes, desapareció la bola por todo el jardín izquierdo, trayendo al plato dos carreras que le dieron la ventaja al conjunto venezolano.

EN EL segundo encuentro México, se metió en la pelea, en busca del boleto a juegos de semifinales, venciendo ayer a los Criollos de Caguas Puerto Rico, con esta victoria Charros de Jalisco, suma 20 entradas en blanco, con su excelente pitcheo, fue el Güerito Nick Struck el pitcher ganador con labor de 5.2 entradas, le dieron 5 imparables, con 3 pasaportes y dos ponches, la ofensiva de México, pegó 10 hits, un jonrón de 2 carreras del "Pony" Quiroz, en la misma primera entrada.

YA PREPARA maletas para regresar las Ligas Menores de Beisbol de Estados Unidos, Carlos Alán Sepúlveda, tendrá que viajar a Hermosillo, para arreglar su visa de trabajo, por los pronto los Mets de New York van tras una cosa en específico cuando pase el paro laboral, quieren ser protagonistas en este 2022 de una final de campeonato, al menos es el pensamiento del directivo Pat Ragazzo, desea que los Mets no quieren volver a pasar por lo mismo cuando antes de la fecha límite de cambios en el 2021 fueron algo "rápido" por un lanzador abridor que no significará mucho, así que ahora una vez que pase el paro laboral ellos van a firmar un lanzador abridor, de momento la rotación está conformada por Jacob Degrom, Taijuan Walker, Max Scherzer, Carlos Carrasco, Trevor Willians, Jordan Yamamoto y Joey Luchessi, de todos los mencionados Willians, Yamamoto y Luchessi tienen que pelear por sus puestos en la rotación de los Mets de cara al 2022.

AHORA es cuando, el nuevo titular de la Liga Ribereña, que por cierto no conozco tiene una responsabilidad enorme, el de formar un equipo de 11-12 años, para que asista a participar en la Tercera edición MLB CUP del Torneo Infantil de Beisbol que Major League Baseball de Estados Unidos, organiza para todo México, y en donde pretenden sacar "Futuros estrellas" que vivan una experiencia en el beisbol de Grandes Ligas, ojalá y que los directivos, tengan un poco más de comunicación, como camina la liga, este evento nacional se celebrará en las instalaciones de las Ligas Maya y Olmeca de la ciudad de México, les dijo todo es gratuito, para el seleccionado de la Liga Ribereña, gastos de traslado, hospedaje, alimentación y gastos operativos, la liga Ribereña, cuenta con talento, deben de formar unja gran selección, ¡Nada de recomendados, porque papá tiene mucho dinero!. ¿Hagan las cosas bien, si quieren triunfar?