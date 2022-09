BUENOS DÍAS... AQUÍ en Monclova, culminando este mes, comenzarán su preparación con miras a estar en el nacional de softbol, master, súper master y decanos veteranos de 65 años más, dos selecciones que representarán a Coahuila, ya que son campeones estatales en 40 años y en 65 años, ojalá y formen buenas novenas, ya Monclova, necesita sobresalir más en esta disciplina deportiva, recordando aquellos años que tuvimos como presidente de la Asociación Estatal de Softbol, al Doctor José Luis Silva Almendrares, de todo ello sabe el "Pinolo" Pérez y Tony Castillo, que en su momento fueron a un mundial a Canadá, ahora no tenemos nada de esos, pues las ligas de Monclova, usan instalaciones municipales, como negocio propio.

EN LA nueva y prospera ciudad Frontera, me llegan resultados del cuadrangular de softbol que organiza IMMSA para sus trabajadores, en uno de ellos, me informan de la victoria que obtuvo programación ante Nave 4 al son de 12 carreras a 7, por ahí le pegaron fuerte a la canica Gonzalo López, Ramiro Muñoz, Cristian Valdez y Nelson González por el equipo ganador, las derrotas son para la calle de Erick Martínez, en otro encuentro DAMASCO con disparos de Jairo Ruiz, derrotan a Gigantes con pizarra 10 carreras a 6, el derrotado fue David García, este no pudo frenar el bateo de Sergio Iván López, Héctor Cruz y Jair Moreno, por Gigantes, solamente David García respondió con la majagua, agradezco al Ingeniero Alfredo De la Cruz, el envío de esta información del softbol de IMMSA de ciudad Frontera.

EN EL beisbol de estufa de la Liga Mexicana del Pacífico, entre más se acerca el acto inaugural, más peloteros continúa atendiendo la invitación de diferentes clubs, ayer miércoles cumplió el noveno día de entrenamientos los Naranjeros de Hermosillo en el Estadio Sonora, y la novedad este día fue la llegada del lanzador Daniel Guerrero quien la campaña pasada tuvo una buena presentación con la Escuadra Naranja, estos son los últimos días de entrenamientos en Hermosillo previo al viaje el próximo domingo a Arizona donde continuará la pretemporada Naranjera, ayer también reportaron los lanzadores Luis Márquez, Marco Encinas y Gustavo Enríquez.

TAMBIÉN en estadio Teodoro Mariscal, los entrenamientos de Venados de Mazatlán cumplieron su quinto día de pretemporada, donde los lanzadores cumplieron con el programa a que están siendo objeto, en esta ocasión el presidente de Club Venados de Mazatlán, Ismael Barros, estuvo presente en el inicio de la práctica y dirigió algunas palabras a los jugadores, por ahí Luis Carlos Rivera, coach de pitcheo, señaló que hasta el momento se ha mantenido el programa de los lanzadores sin mayores cambios, en ese campamento esta Francisco "Látigo" Ríos, le faltan unos 15 días o más, para comenzar a soltar en forma correcta su brazo de lanzar, pero confía Luis Carlos Rivera, que como llegó puede muy bien lograr más de 10 victorias, venados de Mazatlán reciben el 16 de octubre en acto inaugural a los campeones Charros de Jalisco.