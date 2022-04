BUENOS DÍAS... "EL EQUIPO Acereros, presentó ante nosotros etiqueta de campeón en la edición que se avecina, pero cuidado con los demás trabucos del circuito", dijeron ayer vía telefónica, a La Voz de Monclova Jaime Reyna, Ramiro García y mi sobrino Juan Antonio Rodríguez, ellos asistieron al primer juego de exhibición de Acereros ante Saraperos de Saltillo, realizado en San Antonio Texas, serie que concluye hoy domingo temprano, ese Addison Russell, Chris Carter, Logan More, van a ser importantes en la artillería de Monclova, pero esperamos ver esta noche (ayer sábado), la actuación de otras máximas cartas como el bombardeo venezolano Pablo Sandoval, Josh Reddick y Keon Broxton, puro caballo de libre, Ramiro, aquí en San Antonio Texas, vamos a formar una delegación para viajar en su momento a Monclova, en algunos juegos de las series que sostengan con Toros de Tijuana, Diablos Rojos de México o Leones de Yucatán.

DORMIDOS o desvelados, deben de estar, los directivos del deporte en ciudad Frontera, ni el regidor ni el dirigente del IMD, me informaron del segundo encuentro de beisbol de exhibición que sostendrán hoy los Mets de ciudad Frontera, contra el equipo Bravos de Sabinas, o sea ya comenzamos mal, ya lo dijo hace días en una rueda de prensa el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, ustedes tendrá la comunicación urgente, para que nos apoyen en los juegos de los Mets, pero así como, si todos pelean lo suyo, en fina ahí lo dejamos, por lo pronto el alcalde fue el encargado este viernes de premiar a los campeones Rieleros en beisbol infantil Ribereña.

AYER reportó de Arandas Jalisco Javier Sánchez, es ahora gerente general de mueblería Jalisco, me dice, Ramiro; asistí a la Unidad Deportiva Díaz Ordaz, a presenciar el juego de exhibición de los Mariachis de Guadalajara y Rieleros de Aguascalientes, fue un gran encuentro en donde los maquinistas se acreditaron la victoria con pizarra de 3 carreras a 1, como que le falta más poder a los Mariachis, presentaron este Line Up, me dice Javier Sánchez, Stevie Wilkerson (JC), Luis Sardiñas (SS), Anthony García (JD), Tillman Pugh (BD), David Olmedo-Barrera (BD), Fernando Pérez (1B), Niko Vásquez ( 3B), Leo Heras (JI), Christian Ibarra (2B), Berny Heras (C) y en la lomita se presentó Matt Tenuta, después relevaron al zurdo Matt Tenuta, Juan Rodríguez, Néstor Anguamea, Jason Gurka y Alejandro Chávez, Ramiro saludos a la raza a Juan De la Cruz, al cubano y a su compadre Wicho De León.

PARA JUAN Mata, tremendo aporreador de esféricas y fiel militante de los Rancheros de Castaños, ahora le están lloviendo firmas para jugar con Petroleros, Toros de Heberto Rodríguez Mona y Aztecas, pero es fiel a la causa de Castaños, en beisbol de Grandes Ligas el jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, dice que no cambiará su fecha límite del 7 de abril para una extensión de contrato en la MLB, "Creo que es mejor para ambas partes para que puedan concentrarse en lo que deben hacer y yo puedo concentrarme en lo que debo hacer, que está en el campo", dijo Judge a Dan Martin del New York Post el jueves. "Si no estamos cerca entonces, ¿cuál es el punto de comunicarnos en la temporada?"