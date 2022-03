BUENOS DÍAS... "Gracias a todos ustedes y gracias a Israel Villasana por organizar este cuadrangular en apoyo a mi persona", le dijo Pablo de Hoyos al Chato, Juan Antonio Cárdenas y a los jugadores de los 4 equipos, que estuvieron este domingo en el cuadrangular de Beisbol Master, realizado en campos de la 21 de Marzo en Estancias de San Juan Bautista, así es como los jugadores, se unen a una noble causa, ya Dios se los pagará.

NI MODO, el Mechón, dejó a los aficionados de Monclova y la región, como novias de rancho, "vestidos y alborotados" y es que Jorge Romo, lo firmaron los Marineros de Seattle por 2 millones de dólares por un año como relevista, aparte 250 en bono por firmar, dicen que Romo de 39 años de edad, va a remplazar la ausencia del zurdo Casey Sadler, que se somete a una cirugía, ya Romo va por la temporada 15 en Grandes Ligas, aquí en los días que estuvo en Monclova, convivió con muchos aficionados y jugadores del Beisbol Master.

MUY interesado el mánager de Tecolotes de los Dos Laredos Mark Weidemaier para visualizar a sus lanzadores en práctica de bateo frente a sus compañeros de ofensiva, la mecánica, condiciones y especificaciones fueron parte de los ejercicios que van in crescendo hacia los juegos de exhibición que comenzarán el próximo jueves, en la sesión de ayer subieron al centro de las responsabilidades los lanzadores, Nate Antone, seguida de Bryan Bonnell y Geoff Broussard, a ellos se sumaron los jóvenes Ricardo Chapa y Jorge González, y cerraron el desfile de los lanzadores Bryan Menéndez y Henry Omaña, ellos hicieron frente a la artillería que formaron, JC Cade Gotta, JI Alonzo Harris, 1B Kennys Vargas (S), BD Arturo Rodríguez, JD Rudy Flores (Z), 3B Josh Rodríguez, SS Roberto Valenzuela, 2B Kevin Medrano (Z), OF Enrique Osorio, INF Juan Martínez, INF Luis Rodríguez y OF Beder Gutiérrez.

TECOLOTES espera la llegada hoy del abridor derecho Josh Roeder y el infielder Balbino Fuenmayor, las prácticas diarias ayudarán a darle más forma a la posible alineación de Tecolotes y sus áreas específicas en campo, previo a enfrentar a Diablos Rojos del México en el primer compromiso de exhibición a celebrarse el jueves 31 de marzo en Estadio Uni-Comercio.

POCO ruido se escucha en los Mariachis de Guadalajara, pero vamos a esperar más delante, recuerdo cuando el pelón mágico Benjamín "Cananea" Reyes, hizo campeones a los Charros allá por 1971, el caballo del montículo era Maximino León, también tuvo un lugar privilegiado otro lanzador de antaño de los buenos, Antonio Pollorena, Enrique "Huevo" Romo, que después llego al beisbol del Norte de Coahuila, los otros lanzadores que se coronaron con Jalisco fueron, Cecilio Acosta y Guillermo Raygoza.

AHORA SI, el majestuoso Coloso del Norte Estadio Monclova, está a casi 22 días de abrir sus puertas para recibir el 22 de abril, el torneo de verano en beisbol profesional de México, pero también hay que saborear del 17 julio al 19 el Juego de Estrellas esperado, desde hace dos años.