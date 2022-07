BUENOS DÍAS....HOY inician serie de Play Off, de cinco encuentros a ganar tres, en Liga Instruccional de Beisbol del Norte de Coahuila, de acuerdo a un resumen de tanteo, no hay favorito, ya que todos están interesados a quitarles la corona de campeones a los Universitarios del CEUC de Monclova, creo que este domingo, al culminar la serie y de acuerdo a las estadísticas de bateo y pitcheo de hoy, sabremos más a ciencia cierta quien va a llegar a la final, por lo pronto los Mets de ciudad Frontera, tienen confianza en imponerse a los disparos de Armando Huerta y derrotar en los dos a Agricultores de Morelos, aquí en Monclova el CEUC reciben en parque infantil a Bravos de Sabinas, los Halcones figuran con un excelente bateo, contando al campeón de la triple corona Lisban Corea promedio de bateo .555, carreras producidas 36 y campeón en cuadrangulares con 13.

ESTA MAÑANA salen la selección 5-6 años Ribereña, va al Campeonato Nacional de Beisbol a Piedras Negras, el conjunto lo lleva Fernando González, un hombre que sabe de beisbol, desde hace 20 años, que fue distinguido y honrado dirigente de la Liga Infantil y Juvenil Ribereña, aquellos años de éxito que tuvo este circuito, al ser reconocido a nivel nacional, todo gracias al desempeño que tuvieron Alejandro Delgado, Jorge Regino, Javier Esquivel Ríos, y muchos más, que fueron reconocidos a nivel nacional, pero eso se terminó, voy a esperar a ver si Fernando González, me envía la información o voy el lunes a Piedras Negras.

AYER me habló Hugo Enrique Delgado, me dice que consulte gastos del viaje para ir a presenciar la Serie del Caribe en Caracas 2023, que aseguran será histórica, por va a tener la participación de ocho equipos, aunque faltan siete meses de distancia del evento, Hugo me dijo, tu pregunta Ramiro, y nos vamos a Venezuela, por lo pronto los directivos de este torneo ya anunciaron que será del 2 al 9 de febrero del 2023, al chamaco de la colonia Primero de Mayo, ya le entró el beisbol por las venas, eso lo supimos por el viaje que hizo al campeonato nacional a Reynosa, guiando a su hijo "El Rojo" Carlos Delgado en la selección Ribereña de 5-6 años, el lunes preguntó en una agencia de viajes de Monterrey.

YA TIENEN contrato para estar en la Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, peloteros estrellas de Acereros de Monclova, el lanzador Raymon Heath y Bruce Maxwell estarán con Cañeros de los Mochis, con los Naranjeros de Hermosillo dan a conocer la presencia de Addison Russel, con Mariachis de Guadalajara estará Keon Broxton, también solicitan por allá a Noah Perio, por lo pronto hay que esperar a que finalice la campaña en beisbol de verano, por lo pronto los equipos continúa haciendo cambios, las directivas de los Venados de Mazatlán y los Mayos de Navojoa acordaron un intercambio de manera definitiva, los rojos del Puerto envían al lanzador Édgar Torres a la tribu, recibiendo a cambio al pitcher relevista, José Isidro Márquez y al outfielder Alonso Gaitán, el zurdo abridor, Édgar Torres vivirá su novena campaña en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico y los Mayos de Navojoa, será la tercera franela que vista, luego de jugar para los Naranjeros de Hermosillo por cuatro campañas, participando en las últimas cuatro con los Venados. Isidro Márquez Jr. hijo de la leyenda de la LMP, llega al cuadro de Mazatlán para vestir su tercer uniforme, luego de que pasara 5 campañas con los Mayos de Navojoa siendo referente, para el invierno pasado, llegar a manera de préstamo temporal con los Sultanes de Monterrey.Por su parte José Alonso Gaitán es un pelotero que puede jugar cualquiera de los jardines, a sus 24 años de edad ha jugado con los Yaquis de Obregón y Mayos de Navojoa, los Venados reciben a un pelotero con mucha proyección a futuro.