BUENOS DÍAS... LO SIGO comentando, cerca de 6 equipos, de esos que siempre han sido protagonistas en Liga Mexicana de Beisbol de Verano, antes del Juego de Estrellas a celebrar, en esta ciudad de Monclova, van a realizar las contrataciones y cambios necesarios, con el fin de llegar a la fiesta de Play Off, les digo y creo sinceramente, que la mayoría de ellos, no les han dado resultado a los extranjeros, algunos otros los mánagers que ya comenzaron a saltar, en el caso del equipo de nosotros, Acereros de Monclova, ya el "jefe de jefes" Licenciado Gerardo Benavides Pape, le dio las gracias al timonel Mickey Callaway, fue mucho el amor que este señor, le brindó a la camiseta que portaban, su profesionalismo al beisbol, pero no se le dieron las cosas, y la tarde de ayer culminó su trabajo, al frente de los campeones del 2019 los Acereros de Usted.

TAMBIÉN en rueda de prensa, los directivos de Acereros, dieron a conocer los cambios que hubo en el cuerpo técnico, y posteriormente informaron de la contratación como mánagers del "Coyote" Matías Carrillo, hombre con experiencia en el beisbol mexicano, aunque también comentaban la posible llegada de Lino Rivera o bien el "Chapo" Roberto Vizcarra que estaba como timonel de los Saraperos de Saltillo, este fue dado de baja al culminar el juego del domingo, al perder ante Rieleros de Aguascalientes y su lugar lo ocupa Orlando Sánchez, con el "Chapo" también salió de la organización el coach de pitcheo Julio César Miranda.

PUES así amables lectores, está la situación con varios equipos de este circuito de verano, ya lo pensaron bien, y mejor cortan por lo sano, de Saraperos ya también habían salido gerentes deportivos, aquí en Monclova, aunque ustedes no lo crean, la "Guillotina", está a punto de caer ante Joe Meléndez, y es que el ciclo ya está por terminar, a menos que de aquí en delante de buenos resultados, iniciando desde hoy ante los rojos del águila de Veracruz, por otro lado la organización de Leones de Yucatán, también dieron las gracias a manager Puertorriqueño Luis Matos, fue en el juego del domingo, cuando le dieron el boleto del avión, se va triste porque deja a los leones en la jaula del penúltimo lugar de la zona Sur, ni modo el beisbol, sigue siendo una caja de sorpresas.

YA LLEGARON los integrantes de la selección de beisbol de 50 años, o sea los Rancheros de Estancias, los llevó la "Pini" Carlos Castellanos y Adip Apud al Campeonato Nacional de Beisbol Master a Mazatlán, ganaron el primero a Nuevo León, pero el domingo perdieron los dos juegos y quedaron fuera del campeonato, como quiera disfrutaron bien este viaje.

METS de ciudad Frontera perdieron sus dos encuentros ante Barreteros de Barroterán, pero ya alistan su estrategia para recibir este domingo en parque Ferrocarrilero a Bravos de Sabinas, por cierto, el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, asegura que sus ahijados, deben de regresar a la senda de la victoria, en beisbol instruccional de Liga del Norte de Coahuila, puede que haya nuevas contrataciones y algunas bajas.