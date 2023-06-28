Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS… BRILLANTE la actuación que está teniendo la selección de México, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se están realizando en San Salvador, en donde llevan ya 27 episodios, sin recibir carreras los lanzadores estrellas de nuestro país, la vencieron 7 carreras a 0 a Nicaragua y llevan paso de gigantes, en este último desafío Emmanuel Ávila, Fernando Villegas y Rainel Rosario se volaron la barda, en respaldo a la serpentina de Luis Fernando Miranda, la lluvia en El Salvador al fin dio tregua y luego de un día sin actividades, y tras un retraso el martes de cinco horas y media, al fin regresó la novena mexicana al Parque de Pelota Saturnino Bengoa, con tal apoyo ofensivo, Luis Fernando Miranda lució enorme en el centro del diamante durante 6.0 entradas de labor en blanco de sólo dos imparables, no otorgó bases por bolas y ponchó a cuatro. Y ACEREROS, bien gracias, se durmió el cuerpo técnico mánager y responsables del pitcheo, y por ahí entró la bestia de acero de los Rieleros de Aguascalientes, para arrollar a Acereros con pizarra de 10 carreras a 7, ¿Qué pasó?, eso pregunten al mánager Edwin Rodríguez, lo cierto es que dejó que masacraran al derrotado Alaniz con relevo de Zack Phillips, y ahora que hay que hacer, dar de baja al mánager, bueno eso solo lo puede hacer el jefe de la organización, pero ya ni modo hay que seguir así, cargando con más derrotas. DESDE hace años, los Cañeros han participado en cada draft con el mismo objetivo de fortalecer su roster y a lo largo de 30 ediciones han logrado conseguir jugadores importantes y descubrir futuras estrellas del beisbol mexicano, dicen que en el siguiente recuento intentaran mostrar solo algunas de las selecciones más significativas de cada año indicando entre paréntesis el número de selección de los verdes, recuerdan aquel lejano 92 los Cañeros los Cañeros eligieron en su primera ronda al lanzador Rigoberto Beltrán en ese entonces prospecto de los Cardenales de San Luis. A la siguiente edición la primera opción de los verdes fue el pitcher Sixto Baez y en el 94 destacaron los nombres de Emigdio López (9) y Fausto Domínguez (12), en el 95 el lanzador Saúl Valenzuela en la ronda uno, además de Carlos Chávez (3), Humberto Cota (4) y en la novena ronda llegó el jardinero Víctor Bojórquez , “El Flamingo” fue Campeón en 2003, dirigió al equipo en 2018, 2019 y 2020 y en la pasada campaña fue coach de los Campeones.

LOS DIABLOS Rojos del México, con rally de siete carreras en la primera entrada y una sólida presentación de Ricardo Pinto como abridor encaminaron a los Diablos Rojos del México (36-18) a una clara victoria de 11-1 sobre los Toros de Tijuana (34-22), en el segundo juego de la serie en el Estadio Chevron, con esta victoria la ‘Pandilla Escarlata’ vuelve al primer sitio de la Zona Sur al empatar con los Olmecas de Tabasco, que no tuvieron actividad este martes luego de que los dos duelos programados contra los Guerreros de Oaxaca no se pudieron realizar por lluvia.

A PARTIR de hoy inicia en Ciudad Frontera, el carnaval beisbolero, veteranos, liga ranchera y posteriormente beisbol final de campeonato entre Mayos MS y Mets de Luis Esquivel, esta serie es el domingo en el parque Baltazar “Chacho” Fabela.