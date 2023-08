Ráfagas deportivas

BUENOS DIAS... ¡LA HORA de la verdad llegó!, los increíbles Acereros de Monclova, la famosa Furia Azul del Beisbol Mexicano de Verano, se convierte en el rival a vencer, en juegos de Play Off, de este circuito, así lo dicen los expertos del beisbol, ellos tras conocer que Acereros, se levantaron de la lona, convertirse en el sexto protagonista de la Zona Norte, y claro para darle la satisfacción a la mejor afición de México, esto al conquistar tres series finales, que hoy en este día lo llevan a disputar el siguiente boleto, ante los líderes del circuito Tecolotes de los Dos Laredos, ayer entrenaron a todo vapor los pupilos de Jorge Luis Loredo, pues confían en salir adelante en esta nueva aventura en el béisbol profesional.



EN LO personal, para mí es una satisfacción estar al tanto en estos juegos de Play Off, son cerca de 45 años los que he estado al pendiente, y parecía que en este 2023 estaría ausente, pero gracias a Dios, estos todavía respetando las indicaciones que me dejó mi hermano José Guadalupe "Chupe" Ortiz, el "Pelón" Víctor Manuel Infante, y Marcelo Becerra Pecina, todos ellos desde el Palacio Celestial, espera otra corona del Rey, lo que ellos no pudieron disfrutar, Acereros va con todo y vamos al parque La Junta por la victoria de hoy.

LOS UMPIRES para hoy en parque la Junta de Nuevo Laredo son, Vicente Madero, Gilberto Mayer, Mario Villavicencio, Alán Cruz, Rafael Ramírez y Carlos Valenzuela, todos ellos con amplia experiencia en estos juegos de postemporada, en Monterrey estarán Orlando López, Armando Silvas, Jesús López, Gustavo Peña, Pedro Tun Cetina y Juan Carlos Mendoza.

EL INMORTAL del beisbol Marcelo Juárez Moreno, ya está en el Palacio Celestial, falleció a las 5:30 de la mañana de este lunes, en su residencia de Saltillo, de inmediato al Club de Beisbol Saraperos, envió las condolencias a la familia, del jardinero central de Saraperos, el nativo de Río Bravo Coahuila, lugar en donde también nació otro astro del beisbol mexicano Andrés Mora, por cierto Marcelo Juárez, estuvo como mánager interino de Acereros de Monclova en 1996, cuando entró al relevo de Ramón "Diablo" Montoya, ya para el 1997 inició con la franela de Acereros Fernando Villaescusa, fue un año de éxitos para Raúl "Pato" Rodríguez que logró 13 victorias por 8 derrotas, 20 cuadrangulares de Rubén Aganza y 25 del "Porky" Villanueva.

ESTE domingo 13 de agosto, inicia la primera ronda de Play Off, en Liga de Béisbol del Norte de Coahuila, los Halcones del CEUC de Monclova, estarán recibiendo a los Carboneros de Nava desde las 10:30 de la mañana, en parque infantil de beisbol, ambos equipos cuentan con excelente pitcheo y puede terminar con una división de triunfos, por su parte en parque de la Sección 175 de MIMOSA los Azules de Barroterán serán los anfitriones de los Bravos de Sabinas, un tremendo duelo, de dos colosos del béisbol norteña, el próximo domingo las series se regresan a Nava y a Sabinas, serie de 5 juegos a ganar tres.