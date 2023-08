Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS... OJALÁ y que el señor Alonso Ancira, sostenga lo que dijo en una entrevista, de que pagaría en dos semanas los sueldos de los obreros de AHMSA, ya que los trabajadores no tienen la culpa de las diferencias que este señor tenga con el gobierno federal, aparte que también dañó mucho la imagen del beisbol profesional de nuestra ciudad, pues con que compraba la raza trabajadora un acerobono, y con que pagaba también un boleto de entrada al estadio Monclova, sino contaban con dinero que les deben, de ahorro, aguinaldo, semanas cotizadas, señor muy agradecido, que venga a Monclova, a ver a su "hija"(AHMSA) que tiene muy abandonada, ya hasta le robaron los calz...

NI MODO, a buscar chamba en donde caiga, bueno al menos unos Profesores de Educación Física e Instructores de Alto Rendimiento del estado, ya no recibirán su sueldo, pues al parecer ya INEDEC, lo puso al tanto de que ya no hay beca de apoyo, cuando me dicen algunos que el compromiso estaba pactado hasta final de año, ni modo chamacos a tomar la carretilla y pala y a echar vaciados.

HOY REGRESAN las acciones de Play Off de la Zona Norte, al Estadio Revolución de Torreón, la noche del martes Toros de Tijuana derrotó a los Algodoneros con pizarra de 7 carreras a 5, igualando a un triunfo por bando, los Toros rasgaron el celofán en la misma primera entrada al ponerle número a la casa con tres carreras que se marcaron con sencillo productor de Félix Pérez que mandó al plato a Isaac Rodríguez, rodado de doble matanza que remitió la segunda en los pies de Jack Mayfield y José Rondón con imparable que propulsó a Niko Vásquez.

Y EN EL Palacio Sultán llovieron lágrimas, pues un letal ataque de seis anotaciones en la misma primera entrada, llevó a Tecolotes de Los Dos Laredos al segundo triunfo de la serie frente a Sultanes de Monterrey por pizarra de 9-4, adelantando de esta forma en la serie por dos triunfos a uno, el ataque tempranero de seis anotaciones por la novena binacional, fue comandado por Henry Gatewood, quien conectó su segundo Grand Slam de la serie para coronar la ofensiva que desde el primer rollo dio rumbo al encuentro, y Nate Antone consiguió su segundo triunfo en la postemporada al tener un destacado trabajo monticular lanzando por espacio de cinco entradas, de seis hits y una carrera admitida. Marcelo Martínez cargó con el descalabro al admitir seis imparables y seis carreras en dos tercios de entrada de labor, anoche realizaban el cuarto juego de esta serie.

EN LIGA Recreativa de 60 Años los Chicos Malos del Licenciado Eleuterio "Tello" López, continúa haciendo estragos en este circuito, llevan 4 victorias, y creo que todas ellas del brazo de Jesús Esquivel, ahora los traviesos Chicos Malos tienen en sus filas a Manuel López, Juan J. Barrera, Abel López, José Alfredo Jiménez, Julio Ríos, Vicente Juárez, Juan Ramón Hernández, Alfonso González, Juan J. Muñoz, Gerardo Amador, la novena la dirige Arturo Camacho.