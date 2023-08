Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS.- ANOCHE inició la serie final de Play Off en la Zona Sur, entre Leones de Yucatán y Pericos de Puebla, los que conocen de béisbol, aseguran que el equipo que gane, será el campeón de la Copa Zaachila 2023, será cierto, por lo pronto anoche, esperaban interesante duelo de pitcheo entre Gabriel Ynoa (0-0, 1.47) vs Félix Doubront (2-0, 1.80), para hoy martes están programados Yoimer Camacho (1-0, 1.46) vs Henderson Álvarez (1-1, 7.27), en lo que corresponde a la Zona Norte, este día abre el fuego Algodoneros de Unión Laguna y Tecolotes de los Dos Laredos, aquí no hay favoritos, aunque Tecos tiene mejor pitcheo, para este juego uno martes 29 de agosto van Joe Van Meter (1-1, 3.38) vs Brandon Brennan (2-0, 3.31), para el juego dos miércoles 30 de agosto: Aldo Montes (1-0, 3.93) vs Nate Antone (2-0, 2.70).

CONCLUYÓ el Campeonato Mundial de Beisbol 11-12 años en Williamsport Pensilvania, siendo el equipo de los Ángeles California, quien se llevó la presea de Campeones Mundiales, venciendo 6 carreras a 5 a Curazao, equipo que eliminó al equipo mexicano, que llegó de la Liga de Tijuana, fue el chamaco Louis Lappe, quien conectó un jonrón en la última entrada para esta victoria que les dio el título que California venciera 6-5 a Curazao este domingo, llevándose el campeonato absoluto de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2023.

ROBERTO Clemente Piña Amaya, está cumpliendo todos sus objetivos trazados en su administración, me platicó que en la colonia Diana Laura, va a construir un parque de béisbol, que va llevar el nombre de "Chepe" Quiroz, en memoria de este beisbolista de antaño, que nos dejó una gran historia del deporte rey, pero también el alcalde con visión deportiva Roberto Piña construirá algo similar en Ejido 8 de enero, ya que podría ser el año entrante, en que ciudad Frontera tenga una Liga de Beisbol Infantil y Juvenil, también creo que habrá un Campeonato Estatal de Beisbol Master de 40 Años, por ahí el regidor de deporte Raymundo Arauza ya sabe algo de eso.

HABLANDO de ciudad Frontera, me informó Ángel Amaya, que anoche se celebraron los juegos dos de Play Off, en la Liga de Softbol Enrique "La Carrucha" Arizpe, en el primero iban Charros ante Rangers, tiene ventaja Charros, en el segundo Diablos contra Nogaleros, los Diablos tiene ventaja, para el viernes, los Play off del otro grupo, Tremendos ante Blue Jays, los primeros llevan la ventaja, y en el segundo encuentro Amigos de Javier Castillo ante Sección 29, ya veremos qué pasa.

EN CIUDAD Obregón Sonora, se cerró en la recta final, los Naranjeros de Hermosillo, lograron quedarse con el bicampeonato del Torneo Infantil LAMP presentado por Grupo México al derrotar a los Charros de Jalisco por pizarra de 6-4, muy atractivo resultó este circuito, en donde todos los equipos del Béisbol del Pacífico, tuvieron un representante, por cierto los campeones Naranjeros, anotaron en todas las entradas, exceptuando la cuarta; Gustavo Meza, Judas Lugo y Francisco Sánchez produjeron para la causa de los ahora bicampeones.