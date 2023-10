Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- ESTE día culmina el Campeonato Nacional de Futbol Sub-14, ya muy tarde-noche se realizaron los juegos de semifinales de este campeonato y sabremos a quien se lleva el Trofeo de Campeones 2023, ayer perdieron los dos representantes de Sonora, también un conjunto de Tamaulipas, de Coahuila solo quedó vivo uno de los cuatro, siendo este de Saltillo, ayer hubo lágrimas y risas, en octavos de final, juegos que se decidieron en tiros de penaltis, y al filo de las 8 de la noche concluyó la etapa semifinal, lástima que no pudo comunicación, para saber que selecciones deciden este día el campeonato.

ALGO QUE observar y que comunicaron algunos visitantes que vinieron de Sonora, Sinaloa y Nuevo León, la suciedad reinante en los sanitarios, tanto de caballeros como de damas, no había agua, una total suciedad, las tazas de los sanitarios llenas de mugrero, no localicé al o a los responsables de Limpieza de la Unidad Deportiva Municipal Nora Leticia Rocha, para reportar esta situación, me comentaron que trabajan 40 horas, y descansan sábado y domingo, OJALÁ y que el alcalde Dr. Mario Dávila, ponga gente más responsable en este sitio, porque la gente que vino a este Torneo Nacional de Fútbol Sub-14, se llevó mala impresión.

VALIO la pena, Luis Fernando Miranda lanzó 4.1 entradas perfectas, Jasson Atondo bateó de 5-5 y la Selección Mexicana de Beisbol armó un rally de seis carreras en la cuarta entrada para vencer 10-2 a Panamá y llevarse la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el conjunto azteca, se fue al frente en la segunda entrada. Roberto Valenzuela y Emmanuel Ávila conectaron imparables y, ya con dos outs, Fernando Flores conectó un sencillo al jardín derecho que mandó al plato a Valenzuela con la carrera de la quiniela, después México armó el rally definitivo de seis carreras en el cuarto rollo, Moisés Gutiérrez inició la tanda con doblete, Emmanuel Ávila se sacrificó con un toque y llegó de nueva cuenta Fernando Flores a producir carrera con imparable, un out después, Jasson Atondo remolcó un par de carreras con un doblete, anotaron Emmanuel Ávila y Fernando Flores; y Fernando Villegas le siguió con un sencillo productor de dos rayitas, llegaron al plato Norberto Obeso y Jasson Atondo. La sexta carrera del rally llegó cortesía de un sencillo productor de Roberto Valenzuela que mandó al pentágono a Fernando Villegas, pizarra 7-0.

EN CIUDAD Obregón Sonora, gran noche de Agustín Murillo quien se fue de 3-3 con cuatro carreras impulsadas y los Naranjeros de Hermosillo se impusieron este viernes 10-4 a los Yaquis de Obregón en el inicio del Clásico Sonorense en la Antigua Cajeme, la novena naranja castigó en la parte alta del primer inning la serpentina del abridor de Yaquis, Felipe González, con doblete al jardín central Carter Kieboom remolcó a José Cardona y Jimmy Herron para colocar la pizarra 2-0 a favor de Hermosillo, posteriormente el propio Kieboom anotó en pisa y corre con elevado de sacrificio de Agustín Murillo al jardín izquierdo para dar así ventaja de tres anotaciones a los Naranjeros.